フレッシュネスバーガーから、韓国グルメバーガー「チーズタッカルビバーガー 〜とろける贅沢4種のチーズ〜」が1月24日に発売されます。価格は税込680円、販売期間は2月27日までの限定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「チーズタッカルビバーガー 〜とろける贅沢4種のチーズ〜」は、韓国の鉄鍋料理のひとつであるチーズタッカルビを、大人の本格バーガーにアレンジした商品。肉厚でジューシーなフラ