鶴見警察署県警捜査１課と鶴見署は６日、強制わいせつの疑いで、横浜市戸塚区戸塚町、派遣社員の男（２２）＝不同意性交未遂罪で起訴＝を再逮捕した。再逮捕容疑は、７月４日午後４時ごろ、同市鶴見区内の民家敷地内で、同区に住む小学４年の女子児童（１０）にわいせつな行為をした、としている。男は「間違いありません」と供述、容疑を認めている。県警によると、現場は公道から民家の玄関に向かう通路。男は当時勤めてい