プレミアリーグ所属クラブの2選手が、強姦容疑で逮捕されたことが判明した。イギリス『サン』が報じている。報道によると、先週末にプレミアリーグの匿名クラブでプレーする19歳の2選手が、暴行と強姦ほう助の疑いで逮捕されたという。そのうちの1名は、先週末にスタジアムで短い聴取を受けた後に逮捕。留置所で一晩を過ごし、本格的な取り調べを受けた。さらに、もう1名も翌日に強姦容疑で逮捕され、取り調べを受けた。警察は2名