【北京共同】北京市中心部で27日夜から28日未明にかけ、新型コロナウイルス対策として厳しい行動制限を強いる中国の「ゼロコロナ」政策に反対する千人近い規模の抗議活動が起きた。「個人独裁は要らない」と習近平国家主席を批判する声も噴出。2012年の習指導部発足以降、首都での本格的な政府批判行動は初めて。北京で抗議活動があったのは日本など各国大使館が集中する朝陽区の繁華街。広場に27日、新疆ウイグル自治区で起き