Å¹Æâ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¡£º£²ó¤ÏÂçÍÆÎÌ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ Ä´ÍýºÑ¤ß¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÎäÅà¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡× ¡ÖÎäÅà¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï1È¢¤Ë1.13kg¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤«¤º¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@costco_ha