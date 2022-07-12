世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が信者に献金や奉仕を強要しているとして、被害弁償などに取り組んでいる「全国霊感商法対策弁護士連絡会」は12日に記者会見し、今も同連合による信者への献金の強要に関する相談が寄せられていると明らかにした。同連合に対して献金の違法性を指摘し、元信者への返金を命じる民事裁判の判決が近年も相次いでおり、「（同連合による）献金の強要はないという説明はうそ」と強調した。【写真】
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