参院選比例代表で、自民党新人で漫画家の赤松健氏（54）が当選を確実にした。応援の安倍氏銃撃奈良で自民・佐藤氏が再選確実赤松氏は「ラブひな」の作者。アニメや漫画といった創作物の表現規制の反対を訴えている。