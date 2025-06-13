Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.世界市場、特にヨーロッパ、アフリカ、アジアで多くのモバイルデバイスをリリースしてきたBlackview。このたびBlackviewは、同社の最新タブレットである『Blackview MEGA 3』を発売します。最新AIを搭載したAndroid 15タブレットであり、実用的なAI機能とフラッグシップ級のスペックを、12.1インチ・2.5Kディスプレイを備えた筐体に詰め込んだ一台となっています。パッケージ