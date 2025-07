南国気分を爆上げする！「果汁モンスター」シリーズから『モンスター リッパー』が7月1日よりついに発売！coldrainからも発売を記念してコメントが到着！

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク(※)のモンスターエナジーは、7月1日(火)に新商品『モンスター リッパー』を新発売します。 「モンスター パイプラインパンチ」など果汁入りのフルーティーな味わいで人気の「果汁モンスター」シリーズの新作として日本上陸を果たす『モンスター リッパー』。現在の果汁モンスターの中でも最高となる果汁23%をブレンドしたトロピカルフレーバーです。6種の果汁をブレンドしたトロピカルな味わいは夏のお出かけやリフレッシュにピッタリ!暑い日のドライブやアウトドア、夏フェスなどのアクティブなシーンにもおすすめできる1本です。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月~12月メーカー販売箱数(日本国内)

今回の新商品のキービジュアルには、モンスターバンドの「coldrain」を起用しています。coldrainは2015年にモンスターファミリーに加入し、ファミリーの一員として共に歩み始めてから今年で10周年を迎えます。

2015年には新宿駅を3DAYSジャックし、同じくモンスターファミリーの「MAN WITH A MISSION」と共にゲリラライブを実施しました。このゲリラライブは今も語り継がれるような、強烈でエクストリームなライブとなりました。さらに、coldrain主催のロックフェス「BLAREFEST.」へのサポートや、MVへのプレイスメント、全国店頭でのコラボキャンペーンなど、 coldrainはこれまで数多くのロックシーンとエナジーを繋いできました。

モンスターは、常にエナジー全開で進化し続けるcoldrainと共にこれからも走り続ける!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xz-p4iFjX1o ]

そして『モンスター リッパー』の発売を記念して、coldrainからコメントが到着!これから夏のフェスシーズンやツアーで忙しさを増す彼ら。『モンスター リッパー』を片手に、トロピカルな気分でこの夏を楽しんでくれるだろう。

さあ、あなたもぜひ「果汁モンスター」シリーズ待望の新星、 『モンスター リッパー』を体感してこの夏を楽しもう!

coldrain コメント

今回、我々がビジュアルに登場している「モンスター リッパー」を一足先に体感しました。

夏にぴったりなトロピカルフレーバーでありながら、爽やかな飲み心地でとても美味しかったです。

これからの暑い夏、夏フェスやライブの前後はもちろん日常の様々なシーンで、ぜひ飲んでみてほしいおすすめの新商品です!!

■coldrain プロフィール

2007年結成のロックバンド。 2008年に1stシングル『Fiction』でメジャーデビュー。2013年から海外レーベルと契約を交わし、ヨーロッパ・ツアーや、海外フェスにも多く出演。 2018年にはキャリア初となる日本武道館でのワンマン・ライヴを実施。

2022年には通算7枚目のフルアルバム『Nonnegative』リリース。同年10月には、15周年記念となるワンマンを横浜アリーナにて実施。バンド史上としても最大規模となったワンマン公演を成功に収めた。

2023年2月には第2回目の開催となった主催フェス "BLARE FEST.2023"を地元名古屋・ポートメッセなごやにて開催。国内外から有力アーティストを多数集めた。

2023年5月、映像作品『“15 × ( 5 + U )” LIVE AT YOKOHAMA ARENA』をリリース。

8月、デジタルシングル 「NEW DAWN」リリース。「BASTARD!! - 暗黒の破壊神 - 」地獄の鎮魂歌編(第二期)オープニングテー マに採用され、彼らの “新たなる夜明け (=NEW DAWN)” を示唆するような楽曲に仕上がった。

16周年YEARとなった2023年より、「SWEET SIXTEEN」と銘打ち、テーマの異なるツアー/ライヴ< “RE:ADMISSION” LIVE HOUSE TOUR 2023>、< “SETLIST ELECTION” ONE MAN TOUR 2023>を慣行。そのファイナルとして、地元名古屋にて<“HOME COMING” LIVE AT NIPPON GAISHI HALL>を2024年2月10日(土)に敢行し、無事成功に収めた。

また2026年2月7日、8日には第3回目となる主催フェス”BLARE FEST.2026”を開催。

公式サイト:http://www.coldrain.jp(http://www.coldrain.jp)

■ 商品概要

モンスター リッパー缶355ml

「果汁モンスターは自由と解放の証」

オアフ島ノースショアへ向かう道中に漂う魔法のような香り、

それがRipperのインスピレーションだ。

トロピカルフルーツの最高の組み合わせを考案。

そしてMonster独自のフレーバーを加え、

強力なエナジーブレンドでパワーアップ。バンザイ!

Ripper、また新たな「果汁モンスター」が誕生。

エキゾチックなフレーバーと、おなじみの強烈なMonsterを楽しんでくれ!

23% 果汁 - 100% Monster!

名称 :モンスター リッパー 缶355ml

発売日 :2025年7月1日(火)

商品特長 :

・トロピカルフレーバー

・果汁23%配合(りんご、パッションフルーツ、パインアップル、グァバ、オレンジ、レモン)

・独自のエナジーブレンド

・カフェイン 40mg/100ml配合

価格 :213円(税別)

容量 :缶355ml