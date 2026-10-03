“整形総額1000万円超”元アイドル、『ダウンタイム』出演報告にファン驚き「え、気づかなかった」「よく見たらいる笑」
元HKT48でタレント、女優の兒玉遥が30日までにXを更新。Netflixシリーズ『ダウンタイム』に出演していたことを報告すると、「え、気づかなかった！」「よく見たらいる」と話題を集めている。
【写真】“整形総額1000万円超”元アイドル、『ダウンタイム』出演シーン 過去の水着ショットも（全11枚）
兒玉は、2011年7月10日、HKT48の1期生オーディションに合格しデビュー。2019年6月をもってグループを卒業。2024年には自身のYouTubeチャンネル「こだまちゃんねる」で、10代より美容整形を重ね、総額は1000万円を超えていると公表した。また、SNSでは自身の近影を度々投稿しており、水着姿などで魅せる抜群のスタイルも話題になっている。
この日、兒玉は「第1話に出演しております！！」と『ダウンタイム』出演を報告。「ヒントはボトックスパーティです 是非見つけてくださいね」と、登場シーンについてコメントした。
さらに、「役は、なんと…本人、兒玉遥 役です!!」と、自身役での出演だったことを告白。ファンからは「え、気づかなかった！はるぴっぴのファンとしたことが…」「豪華な面々の中にはるぴっぴが…？」「すぐ見つけました！」「はるっぴおる！ってなったよ！」「いるのは気づいてたけどまさかの本人役とは思わなかった笑」などの声が寄せられている。
『ダウンタイム』は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
引用：「兒玉遥」X（@haruka_kdm919）、Instagram（haruka_kodama919）
【写真】“整形総額1000万円超”元アイドル、『ダウンタイム』出演シーン 過去の水着ショットも（全11枚）
兒玉は、2011年7月10日、HKT48の1期生オーディションに合格しデビュー。2019年6月をもってグループを卒業。2024年には自身のYouTubeチャンネル「こだまちゃんねる」で、10代より美容整形を重ね、総額は1000万円を超えていると公表した。また、SNSでは自身の近影を度々投稿しており、水着姿などで魅せる抜群のスタイルも話題になっている。
さらに、「役は、なんと…本人、兒玉遥 役です!!」と、自身役での出演だったことを告白。ファンからは「え、気づかなかった！はるぴっぴのファンとしたことが…」「豪華な面々の中にはるぴっぴが…？」「すぐ見つけました！」「はるっぴおる！ってなったよ！」「いるのは気づいてたけどまさかの本人役とは思わなかった笑」などの声が寄せられている。
『ダウンタイム』は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
引用：「兒玉遥」X（@haruka_kdm919）、Instagram（haruka_kodama919）