「包丁10本以上の部屋」DV離婚と息子の死でゴミ屋敷化…再出発までの記録

依頼主「命と同じくらい大事だった」1000万円分のフィギュア処分を決意させた“人生の転機”とは

依頼者「彼女を家に呼ぶ為」″謎の液体″が大量にあるゴミ屋敷を清掃