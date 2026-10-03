ユニバーサル・ピクチャーズが製作する新作映画『Miami Vice ’85（原題）』に、映画『スーパーマン』（2025）でミスター・テリフィック役を演じたエディ・ガテギが参加することが明らかとなった。米が報じている。

本作は1980年代半ばのマイアミを舞台に、華やかな街と、その裏側に潜む腐敗を描く。物語は、当時のカルチャーやファッション、映像表現にも大きな影響を与えたオリジナルドラマ「特捜刑事マイアミ・バイス」第1話をベースに再構築される。

関係者によると、ガテギが演じるのは大きな野心を抱きつつも、自身の手に負えない事態に巻き込まれていく小物の犯罪者。物語の重要な役どころになるという。

すでに、リカルド・“リコ”・タブス役でマイケル・B・ジョーダン、ジェームズ・“ソニー”・クロケット役でオースティン・バトラーの出演が決定している。

そのほか、主人公たちの前に立ちはだかる主要ヴィラン役でジョン・レグイザモ、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）などのオールデン・エアエンライク、『モリーズ・ゲーム』（2017）のホイットニー・ピーク、『デス・ウィッシュ』（2018）のカミラ・モローネ、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）のダニー・ラミレス、コメディアンのアンドリュー・シュルツが名を連ねる。

撮影はIMAX向けに行われ、2026年11月にニューヨークとマイアミで開始予定。

監督を務めるのは、『トップガン マーヴェリック』（2022）や『F1／エフワン』（2025）のジョセフ・コシンスキー。『ナイトクローラー』（2014）のダン・ギルロイが脚本を担当し、初期稿は『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガーが執筆した。脚本は、オリジナル版でアンソニー・ヤーコヴィックが創作したキャラクターに基づく。コシンスキーは、『猿の惑星』シリーズのディラン・クラークとプロデューサーも兼任する。

ガテギは、ジェームズ・ガン監督の『スーパーマン』でDCコミックスの人気キャラクター、ミスター・テリフィック役を演じ、冷静沈着でユーモアを感じさせる演技がファンや批評家から高く評価された。2027年に公開予定の続編『マン・オブ・トゥモロー（原題）』でも同役を再演する。そのほかの出演作には『ザ・ハーダー・ゼイ・フォール：報復の荒野』（2021）、『X-MEN：ファースト・ジェネレーション』（2011）、『トワイライト』シリーズなどがあり、Apple TVドラマ「フォー・オール・マンカインド」ではレギュラーキャストとして出演している。

豪華キャストが集結する『Miami Vice ’85（原題）』は、2028年5月19日に米国公開予定。

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