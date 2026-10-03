本当の下克上はこれからだ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が３日（日本時間４日）からガーディアンズとの地区シリーズに臨む。３勝先取の短期決戦は敵地クリーブランドで始まるが、史上最大の番狂わせを起こした若手中心のチームは絶好調。まさにノリノリで前代未聞の「禁欲しよう！」が〝合言葉〟となっている。

いくつもの奇跡を起こしてきたホワイトソックスの新たな挑戦が始まる。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫した球団として史上初のポストシーズン（ＰＳ）進出を果たし、アストロズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）も無傷の２連勝で突破。ＰＳを勝ち上がったのは、ワールドシリーズを制覇した２００５年以来、２１年ぶりだった。

大躍進のキーマンとなったのは、移籍１年目から３５本塁打、７７打点と圧巻の打撃を見せつけた村上であることは誰もが認めるところ。今後はどこまで上り詰められるかが最大の関心事となっている。

まさに〝台風の目〟となっているチームでは、まさかのフレーズがナインの間で爆発的に流行している。それは何と「禁欲しよう！」だという。

米全国紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」などによると、てん末はこうだ。発端はＷＣＳ突破を決めた第２戦に先発し、４回３失点の粘投で勝利に貢献したショーン・バーク投手（２６）が発した言葉にある。登板前に意気込みを聞かれた際に「僕には家族なんかいない。彼女もいないし、子供もいない。これ（野球）が僕のすべてなんだ」と力説してみせた。

これが選手たちのツボにハマり、瞬く間に浸透。重要な先発マウンドと野球にかける思いをユーモラスに表現したが、メジャーリーガーなのに全然モテない男の自虐ネタにも聞こえたため、すぐにネタ化されてしまったのだ。

実際に昨季はＤｅＮＡでプレーし、今季からホワイトソックスに在籍するアンソニー・ケイが「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＹ ＬＩＦＥ．ＮＯ ＦＡＭＩＬＹ，ＮＯ ＧＩＲＬ，ＮＯ ＫＩＤＳ．ＴＨＩＳ ＩＳ ＡＬＬ Ｉ ＤＯ．」と記されたバークの写真をＸ（旧ツイッター）で拡散するなど大盛り上がり。振り返れば、村上も泡にまみれた２度目のシャンパンファイトが行われたクラブハウス内には「Ｃｅｌｉｂａｔｅ ｆｏｒ Ｓｅａｎ（ショーンのために禁欲しよう）！」という謎の絶叫が飛び交っていた。その答えはバークの発言にあったわけだ。

ロースター入りしているメンバーは、村上らメジャーでのキャリアが浅い選手がほとんど。怖いもの知らずで何でもネタにしてしまうノリの良さも、追い風になるだろう。前出の同紙は「実際にはバークに家族がいる」としながらも「若くて型破りなホワイトソックスは、まるで大学チームのようにプレーオフ中もパーティーざんまい」と最高潮のムードを強調した。

本当に「禁欲」するのかは定かでない。ただ、下克上軍団の進撃は簡単には終わらなさそうだ。