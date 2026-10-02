名古屋市中村区に、バナナ専門のユニークなカフェがあります。ところが、日曜日の夜だけラーメン店に大変身。その驚きの理由を取材しました。

■30種類以上のバナナメニューがそろうカフェ





地下鉄・本陣駅から徒歩5分の住宅街にあるカフェ「banana王国」。

店内は、生のバナナはもちろんバナナチップス、バナナグッズなど、バナナ尽くしです。もともとは、約100年続くバナナ専門の卸問屋でしたが、4代目の今の店主が、6年前にバナナ専門のカフェに改装しました。





客：

「暇さえあればこれを飲んでいます。私の栄養ドリンクです」



温かいデニッシュパンの上に、バナナ風味のソフトクリームをのせた「王様ソフト」（580円）や、チョコアイスやコーヒーゼリーをトッピングした「王国パフェ」（880円）も人気です。



スイーツだけではありません。



客：

「ジャガイモの代わりにバナナが入ってるカレーが好きです」



トマトベースの自家製スパイスのルーに、米粉で揚げたバナナをのせたカレーも好評です。

ほかにもバナナを挟んだ「バナナバーガー」（1000円）や、「バナナカレードッグ」（580円）など、バナナメニューが30種類以上そろっています。

■日曜の夜だけラーメン店に変身





そんなバナナ専門店が、2026年の夏から始めたのがラーメンです。



店主：

「日曜日の夜の7時から10時までの3時間だけ営業しています」

ラーメンは全部で3種類。定番は、焦がししょうゆなどを加えた濃厚スープに、厚切りチャーシューや卵をのせた「醤油ラーメン」（700円）。



客：

「700円は安い。お肉も分厚いです」

別の客：

「700円だけど、しっかりとコシもある。お値段以上です」



「豚骨しょうゆラーメン」（700円）や、自家製ミンチがのった「台湾ラーメン」（700円）も人気です。

「チャーハン」（700円）も提供しており、チャーラ-セット」（1300円）は、100円引きとなりさらにお得です。

■ラーメン店を始めた意外な理由





なぜ、バナナ専門カフェがラーメンの提供を始めたのでしょうか。



店主：

「今、原材料も光熱費も上がっていて、利益率が下がっている。ラーメン店で売上げを上げていきたい狙いもあります」

バナナは、ほとんどが輸入品のため、円安で仕入れ値が高騰。安いイメージがあるバナナの価格を頻繁に上げるわけにもいかず、ラーメンで利益を確保したい思いがあるといいます。



店主：

「ラーメンのお客さんに、昼はバナナカフェであることを知っていただき、相乗効果を期待しています」



2026年9月7日放送