「放出すべきだ」JリーグMVPにもなった29歳日本人、イングランドで主力もまさかの“売却論”「彼は水準に達していない」
イングランド２部バーミンガムに所属する岩田智輝は、今シーズンも開幕からリーグ戦で８試合連続先発出場を果たしている。だが、プレミアリーグ昇格を目指すなか、長期的なプランに彼を含めるべきか疑問の声もあるようだ。
『Football League World』によると、ファン評論家ジェイソン・ムーアは、「難しいところだと思う」としつつ、「自分はおそらく放出すべきだと思う」と、今シーズン限りで岩田を手放すべきとの見解を示した。岩田とバーミンガムの現行契約は来夏までだ。
「自分にとっての水準に彼は達していない。プレミアリーグ昇格がいかに難しいかを考えれば、今後進めていくうえで、彼はプレミアリーグでやるのに十分ではない。おそらく、彼はチャンピオンシップで平均的なMFだ。中盤で十分なものをもたらせていない」
「エネルギーは素晴らしい。チームのために素晴らしい仕事をしてくれる。だが、とにかく十分ではないんだ。おそらく彼もそれを認められるのではないか。自分なら彼を引き留めない。契約が終わったら放出する。だがおそらく、ステップアップに十分ではない選手はほかにも何人かいる」
Football League Worldは、コメントを紹介したうえで、「今シーズンのバーミンガムでイワタはスペクタクルとまでいかずとも、堅実だった。チャンピオンシップのシーズンの特徴から、これから５月までの間に、彼が複数の役割をこなしても驚きではないだろう」と続けている。
「セルティック時代にチャンピオンズリーグで３試合に出場したが、通算では公式戦42試合出場にとどまった。このことは、バーミンガムの長期的なビジョンに合ったパフォーマンスレベルを出せるのかどうかを考えさせる」
加入直後は３部で優勝と昇格に貢献した。２部で戦ってきた昨シーズン以降も、レギュラーとして重要な戦力だ。しかし、バーミンガムでの戦いは３シーズンで終わることになるのか。もちろん、今シーズンの出来にも左右されるだろう。今後の進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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『Football League World』によると、ファン評論家ジェイソン・ムーアは、「難しいところだと思う」としつつ、「自分はおそらく放出すべきだと思う」と、今シーズン限りで岩田を手放すべきとの見解を示した。岩田とバーミンガムの現行契約は来夏までだ。
「エネルギーは素晴らしい。チームのために素晴らしい仕事をしてくれる。だが、とにかく十分ではないんだ。おそらく彼もそれを認められるのではないか。自分なら彼を引き留めない。契約が終わったら放出する。だがおそらく、ステップアップに十分ではない選手はほかにも何人かいる」
Football League Worldは、コメントを紹介したうえで、「今シーズンのバーミンガムでイワタはスペクタクルとまでいかずとも、堅実だった。チャンピオンシップのシーズンの特徴から、これから５月までの間に、彼が複数の役割をこなしても驚きではないだろう」と続けている。
「セルティック時代にチャンピオンズリーグで３試合に出場したが、通算では公式戦42試合出場にとどまった。このことは、バーミンガムの長期的なビジョンに合ったパフォーマンスレベルを出せるのかどうかを考えさせる」
加入直後は３部で優勝と昇格に貢献した。２部で戦ってきた昨シーズン以降も、レギュラーとして重要な戦力だ。しかし、バーミンガムでの戦いは３シーズンで終わることになるのか。もちろん、今シーズンの出来にも左右されるだろう。今後の進展が注目される。
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