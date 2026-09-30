臭い、栄養がない…「カット野菜は不健康」は本当？ 売り場激増の裏で起きていた“味とコスパの変化”
「包丁キャンセル」というワードに注目があつまる昨今。「カット野菜」が絶好調とも言える急成長を遂げています。この人気ぶりはスーパーの野菜売り場に行けば一目瞭然。青果コーナーのうち、冷蔵ケースの大半を、カット野菜や下処理済み野菜が占めていることも珍しくありません。
でも、ちょっと前までは、「カット野菜は不健康でマズイ」と嘆く声もあったはず。人々はそんなネガティブ要素を我慢して買い求めているのでしょうか？ それとも、不安解消になる大革新があったのでしょうか？
そこで今回は、スーパーやコンビニに並ぶ消費者向けのカット野菜に焦点を定め、カット野菜にまつわる疑問や不安を解消するような、いわば「カット野菜の最新動向2026」をお届けしたいと思います。
◆「カット野菜＝塩素臭い」は、誤解なのか？
市場に出回るカット野菜の多くには、殺菌を目的として「次亜塩素酸ナトリウム」が使用されています。これは、野菜や果物、調理器具の殺菌・消毒に使用される塩素系の殺菌料で、水道水の消毒にも使われているほど広く使われている薬品です。
※日本の水道水の残留塩素濃度は法律により蛇口で0.1mg/L以上保持することが義務付けられている。
以前から、「カット野菜を食べると塩素臭い」という声が一部でありました。この塩素臭というのは、次亜塩損酸ナトリウムに由来するものとされ、殺菌後の洗浄が甘いことによって残留塩素が原因なのではないかと言われることもあったそう。（※過去に健康被害を引き起こすような残留塩素の事故事例は報告されていません）。現在は残留塩素を正確にデジタル計測する機器が登場しています。
さらに最近では、「電解水」で殺菌したカット野菜が登場しています。これは「酸性電解水（次亜塩素酸水）」と言われ、従来の次亜塩素酸ナトリウムに比べて野菜に残る塩素臭が少なく、ニオイに敏感な消費者向けのカット野菜に適した殺菌水。つまり塩素臭さを軽減する取り組みも広がっています。
そして冷静に考えれば、市販カット野菜と、丸ごと購入して自分で切った野菜では、味の面では多少なりとも違いがあるのは当然のこと。むしろその違いにがっかりするのではなく、メリットの方に目を向ける人が増えているのでしょう。そこでここからは、カット野菜の最新事情として、優れた一面をご紹介していきましょう。
◆おいしくないを覆す「3つの激進化」
ひと昔前の商品とは違い、固定概念を覆すようなすごいカット野菜が続々登場しています。人気が高まっているカット野菜の最新トレンドを3つにまとめてみました。
でも、ちょっと前までは、「カット野菜は不健康でマズイ」と嘆く声もあったはず。人々はそんなネガティブ要素を我慢して買い求めているのでしょうか？ それとも、不安解消になる大革新があったのでしょうか？
◆「カット野菜＝塩素臭い」は、誤解なのか？
市場に出回るカット野菜の多くには、殺菌を目的として「次亜塩素酸ナトリウム」が使用されています。これは、野菜や果物、調理器具の殺菌・消毒に使用される塩素系の殺菌料で、水道水の消毒にも使われているほど広く使われている薬品です。
※日本の水道水の残留塩素濃度は法律により蛇口で0.1mg/L以上保持することが義務付けられている。
以前から、「カット野菜を食べると塩素臭い」という声が一部でありました。この塩素臭というのは、次亜塩損酸ナトリウムに由来するものとされ、殺菌後の洗浄が甘いことによって残留塩素が原因なのではないかと言われることもあったそう。（※過去に健康被害を引き起こすような残留塩素の事故事例は報告されていません）。現在は残留塩素を正確にデジタル計測する機器が登場しています。
さらに最近では、「電解水」で殺菌したカット野菜が登場しています。これは「酸性電解水（次亜塩素酸水）」と言われ、従来の次亜塩素酸ナトリウムに比べて野菜に残る塩素臭が少なく、ニオイに敏感な消費者向けのカット野菜に適した殺菌水。つまり塩素臭さを軽減する取り組みも広がっています。
そして冷静に考えれば、市販カット野菜と、丸ごと購入して自分で切った野菜では、味の面では多少なりとも違いがあるのは当然のこと。むしろその違いにがっかりするのではなく、メリットの方に目を向ける人が増えているのでしょう。そこでここからは、カット野菜の最新事情として、優れた一面をご紹介していきましょう。
◆おいしくないを覆す「3つの激進化」
ひと昔前の商品とは違い、固定概念を覆すようなすごいカット野菜が続々登場しています。人気が高まっているカット野菜の最新トレンドを3つにまとめてみました。