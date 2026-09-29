「次は厳しい監督がいい」中日・井上監督電撃辞任で早くも次期監督選定にファン熱視線　6年連続Bクラス「脱OBでいってほしい」「個人的には桑田さん熱望」

井上監督はリーグ6位と結果を残すことができなかった（C）産経新聞社

現在リーグ6位と低迷している中日の井上一樹監督が辞任を表明したと9月29日、一斉に報じられている。

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球団創設90周年の今季は上位浮上が期待されたが、2試合を残して59勝80敗2分けと上向かず、6年連続のBクラスが決定していた。

ただ、本拠地にホームランウイングが作られた今季はチーム本塁打がセ・リーグ2位タイの120本塁打（28日現在）を記録。ミゲル・サノーが23本塁打、細川成也が24本塁打、石川昂弥が11本塁打、福永裕基が10本塁打と今後につながる戦力も増えてきた。

さらに来季は、ドジャースでも活躍した若手有力株のライアン・ウォードの入団も内定と、課題の打撃面でも上積みが期待できそうだとあって、2027年シーズンの巻き返しにファンの期待が高まっていた。