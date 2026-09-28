【ミステリーチャンネル 10月ラインナップ】『獣医ヤコブスの事件簿』新エピソードが独占日本初放送！スコットランド発の人気ミステリーも登場

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの10月のラインナップをご紹介。前月に始まった3ヵ月連続のヨーロッパミステリー特集が引き続き実施中で、今回はイギリス、イタリア、ドイツ作品が独占日本初放送に。

9～11月の毎週日曜16時はヨーロッパミステリー独占日本初放送！

9月から11月までの毎週日曜日16時からは、ヨーロッパの様々なミステリードラマを独占日本初放送！ 10月はドイツより『獣医ヤコブスの事件簿』と『警部ボロウスキの事件現場』の新エピソードが到着するほか、イギリス発の『警部モニカ・ケネディ～暗闇に潜む者』とイタリア発の『モンテロッシ ～放送作家の推理ノート～』という2本の新作がリリースとなる。

『警部モニカ・ケネディ～暗闇に潜む者』

10月18日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

英国ITVの7月プライムタイムで同時間帯視聴率ナンバー1を記録！ ミステリー小説家G・R・ハリデーの世界的ベストセラー小説「モニカ・ケネディ警部」シリーズを完全ドラマ化した衝撃作『警部モニカ・ケネディ～暗闇に潜む者』が日本上陸。スコットランドの極寒の地で起きた猟奇殺人--追うのはトラウマを抱えた女性刑事モニカ。平和な町に隠された「闇」と連続殺人鬼の密かな影。最高視聴率を叩き出した緊迫の展開と息をのむ真相に引き込まれ、一瞬たりとも目が離せないシリーズとなっている。

スコットランドの丘陵地帯で、若い男性の全裸の遺体が見つかる。現場に急行した女性刑事モニカ・ケネディが目にした遺体は、うつ伏せで祈るように手を組まれており、さらに検視の結果、薬物で意識があるまま身体だけ動かせない状態で殺されたことが分かる。犯人は時間を置かず、同じ手口で殺人を繰り返し、被害者たちには多くの共通点があることが分かる。狭い人間関係者の中に複数の容疑者が浮上するものの、事件は複雑な様相を呈していく。疑心暗鬼が広がる中、これまで隠されていた秘密が次々と暴かれ、地元住民は自分たちのコミュニティの中に連続殺人犯が潜んでいることに気づき始める…。一方、モニカの娘ルーシーに、かつて彼女が捜査したカルト教団の女がつきまとう。連続殺人事件の捜査と並行して、自らの過去とも向き合うことになるモニカ。果たして彼女は、スコットランドの陰鬱とした景色を背景に犯行を繰り返す連続殺人犯を止めることができるのか。

主人公のモニカ・ケネディ警部を演じるのは、『アウトランダー』のジェニー・フレイザー役で知られるローラ・ドネリー。英国演劇界の最高峰であるローレンス・オリヴィエ賞の最優秀女優賞に輝いた実力派。凛とした美しさと複雑なバックグラウンドを持つキャラクターに命を吹き込む繊細な演技力が、物語に圧倒的な深みを与えている。その相棒となるコナー・クロフォード巡査役には、『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』への出演でも知られるスコットランド出身の俳優マーク・ロウリーが扮する。

＜第1話あらすじ＞

警部のモニカ・ケネディが娘、母親と一緒に映画館で映画を楽しんでいたところに、彼女と因縁のある謎の女性が登場する。翌日、人里離れた場所で遺体が発見され、モニカはコナー・クロフォードとともに現場に向かう。遺体は、モニカの知る若者ジェイソンだった。モニカはジェイソンの両親に息子の死を告げるが、両親の態度を不審に思い、車でどこかに向かう母親ベサニーの後をつける。向かった先は5年前に失踪したジェイソンの兄ニコルの元相談員マイケルの自宅だった。一方、ホテルのレストランで働く若者ロブは、母親を名乗る人物からメッセージを受け取る。帰宅したロブが机上のコーヒーを飲むと、身体が麻痺して動けなくなってしまう。そして、彼の部屋の窓がゆっくりと開けられていく…。

『モンテロッシ ～放送作家の推理ノート～』

10月25日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

人生に疲れた人気テレビ番組の放送作家が、ある日突然“探偵”に！ ミラノの華やかな表舞台の裏に隠された犯罪、欲望、社会の闇--放送作家が真実を追う『モンテロッシ ～放送作家の推理ノート～』。ユーモアと社会風刺が効いた大人のミステリー。

原作は、ジャーナリスト、コラムニスト、放送作家としても活躍するアレッサンドロ・ロベッキのベストセラー小説「カルロ・モンテロッシ」シリーズ。2014年の刊行以来、10作以上が刊行され、累計60万部以上を売り上げる人気シリーズ。“放送作家”が謎を解く独創的な設定に加え、メディア業界に精通する著者ならではのリアリティが高く評価され、イタリアのPalomarとAmazon Prime Videoによってドラマ化された本作は、現在シーズン2まで制作されている。

自身の手掛ける低俗なテレビ番組の成功に嫌気が差している放送作家のカルロ・モンテロッシを演じるのは、『ブルーノのしあわせガイド』（2011）や『人間の値打ち』（2013）で知られるベテラン俳優ファブリッツィオ・ベンティヴォリオ。イタリア映画界最高峰の映画賞ダヴィッド・ディ・ドナッテロ賞などを受賞した実力派だ。本作では、自宅で何者かに命を狙われたことをきっかけに、自ら事件の真相を追い始める放送作家を演じる。放送作家ならではの観察眼と発想力を武器に、個性豊かな仲間たちとともに事件解決に挑んでいく。

シリアスな事件を軸にしながらも、ウィットに富んだ会話と軽妙なユーモアが全編を彩り、重厚なサスペンスとエンターテインメント性を絶妙なバランスで融合させた、大人のためのクライム・エンターテインメントだ。舞台はイタリア屈指の大都市ミラノ。洗練された街並みやファッション、グルメなど華やかな都市の魅力を映し出す一方で、その裏に潜む格差や犯罪、メディアの功罪といった現代社会のリアルにも鋭く切り込む。

＜第1話あらすじ＞

放送作家のカルロ・モンテロッシは、自身が手掛けた低俗なテレビ番組の成功に虚しさを感じていた。ある夜、突然自宅で何者かに襲撃されるが、とっさの機転で難を逃れる。同じ夜、自宅で容器に入った切断された指を発見。その指は知人ミュラーのものだった。その後、ミュラーの遺体が発見されるが、その尻には前日に殺害された女性の指が入っていた。自分を狙った犯人を突き止めるため、モンテロッシは友人と調査を開始する。

『獣医ヤコブスの事件簿』新エピソード（第22話～第26話）

10月4日（日）16：00より一挙放送（全5話／字幕版）

2014年からドイツで放送され、800万人以上の視聴者数を獲得し、現在も続いている大人気クライムドラマ『獣医ヤコブスの事件簿』の2024～2025年に放送された新エピソードを放送！ 海沿いの静かな村シュヴァニッツを舞台に、獣医であり警察官でもあるヤコブス、相棒のワーグナー警部、獣医としてのパートナー・ユーレの3人が村で起こる不可解な事件を解決する。

＜第22話あらすじ＞

児童養護施設の少女パウラは、偶然立ち寄った別荘で人が殺される銃撃戦を目撃してしまう。パウラは犯人に姿を見られて命の危険を感じるが、犯人は警察官のようで警察を頼ることができない。その銃撃戦では複数の死者が出たが、そのうちの一人はヤコブスの元上司ローストだった。さらに別の遺体が謎の言葉が書かれた紙を握っていた。ヤコブスはそのメモがローストが残した事件を解く鍵だと考え、謎を解こうとするが…。

『警部ボロウスキの事件現場』新エピソード（第5話～第10話）

10月11日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

ドイツが誇るクライムドラマの金字塔、ドイツ最長の伝説のミステリー「Tatort」シリーズのキール編！ 寡黙で一匹狼気質のボロウスキ警部が、若き相棒とともに難事件を解決する『警部ボロウスキの事件現場』。1970年に旧西ドイツで制作されてから50年以上続く「Tatort」シリーズは、国民に最も愛されている犯罪ドラマ。「第3話 忍び込む殺人者」の続編エピソードを含む新エピソード全6話を放送！

＜第5話あらすじ＞

ボロウスキとザラ・ブラントが本部でクリスマスパーティーを開いている最中、隣接するシュレースヴィヒのデンマーク人学校では聖ルチア祭が行われていた。その祭りの途中、突然一人の男が炎に包まれる。被害者はこの学校の校長で、シュラディッツの昔の友人。応援に駆けつけたボロウスキたちは、管轄の刑事アイニクセンとともに捜査を進める。そしてシュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州の戦後史にまで遡るある秘密を突き止める。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送



10月は、ヨーロッパミステリー特集に合わせて『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』『オックスフォードミステリー ルイス警部』がシーズン1から放送。そのほかには、9月に独占日本初放送となった『書店探偵ブック』と『ブラウン神父』シーズン13、『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン5も再放送に。

10月1日（木）11：00～ 『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン1【字】

10月1日（木）16：00～ 『パティシエ探偵ハンナ』【字】

10月1日（木）20：00～ 『書店探偵ブック』【字】

10月2日（金）18：00～ 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン4【字】

10月2日（金）20：00～ 『警視グレイス』シーズン5【字】

10月3日（土）24：00～ 『ヴェラ～信念の女警部～』シーズン12【字】

10月4日（日）11：00～ 『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン2【字】

10月4日（日）24：45～ 『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン4【字】

10月5日（月）16：00～ 『刑事フォイル』シーズン2【字】

10月5日（月）20：00～ 『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン2【字】

10月6日（火）22：00～ 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9【字】

10月7日（水）11：00～ 『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン3【字】

10月7日（水）16：00～ 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7【字】

10月7日（水）20：00～ 『労働監督官ドメニコ』【字】

10月10日（土）11：00～ 『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』シーズン4【字】

10月10日（土）20：00～ 『ヴェラ～信念の女警部～』シーズン13【字】

10月10日（土）25：30～ 『ヴェラ～信念の女警部～』シーズン14【字】

10月11日（日）26：00～ 『アラン・カーの冒険 アガサ・クリスティーの世界』【字】

10月13日（火）11：00～ 『ミス・メルケル～元ドイツ首相の探偵日記』【字】

10月13日（火）24：00～ 『赤毛探偵ルビー』【字】

10月14日（水）11：00～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1【字】

10月14日（水）16：00～ 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン8【字】

10月15日（木）17：55～ 『ハンナのスイーツ捜査ファイル』【字】

10月16日（金）13：30～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2【字】

10月16日（金）16：00～ 『シャーロック・ホームズの冒険』【二】

10月16日（金）20：00～ 『ミステリー in パラダイス』シーズン14【字】

10月16日（金）24：00～ 『フォトグラファーは名探偵』【字】

10月17日（土）16：00～ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1【字】

10月17日（土）24：00～ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2【字】

10月18日（日）13：35～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン3【字】

10月18日（日）21：30～ 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン2【字】

10月19日（月）22：00～ 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン10【字】

10月20日（火）13：30～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン4【字】

10月20日（火）16：00～ 『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』【字】

10月21日（水）16：00～ 『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン9【字】

10月21日（水）24：00～ 『船上歌手ジャックの事件簿～絶景ミステリー・クルーズ』【字】

10月22日（木）13：35～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン5【字】

10月21日（水）20：00～ 『ブラウン神父』シーズン13【字】

10月24日（土）13：35～ 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6【字】

10月24日（土）20：00～ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン3【字】

10月25日（日）21：35～ 『名刑事コールマンの捜査と子育て両立奮闘記』シーズン2【字】

10月26日（月）16：00～ 『刑事フォイル』シーズン3【字】

10月27日（火）11：00～ 『バーナビー警部』【字】

10月27日（火）24：00～ 『実録 ドイツ硫酸殺人事件～女性刑事ネラ 執念の捜査』【字】

10月28日（水）22：00～ 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン11【字】

10月30日（金）20：00～ 『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン5【字】

10月30日（金）24：00～ 『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』シーズン1【字】

10月31日（土）16：00～ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン4【字】

10月31日（土）23：55～ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン5【字】







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