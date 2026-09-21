21日に始動する日本代表に激震…冨安健洋が負傷交代。パレス指揮官が状況を説明「ふくらはぎを痛めた」
現地９月20日に開催されたプレミアリーグの第５節で、鎌田大地、冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが田中碧を擁するリーズと敵地で対戦。スコアレスドローに終わった。
この一戦に、３バックの中央で先発した冨安はハーフタイムで交代となった。
現地メディア『Palace Report』によれば、パレスのピエール・サージュは試合後、日本代表DFの交代理由について、こう説明した。
「彼はふくらはぎを痛めていた。それほど深刻な怪我ではないと思うが、無理をしてプレーすべき状態ではなかった」
フランス人指揮官は、「選手が『万全の状態ではないから、これ以上はプレーできない』と口にするのは良い兆候だと思う。それは誠実さの表われだし、私はそうした姿勢を評価したい」と続けた。
９月に２試合、10月に２試合を戦う日本代表のメンバーに選出されている冨安。怪我の状態によっては、不参加になる可能性もある。
21日から始動する予定の森保ジャパンにとって、心配なニュースだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで良かった」「ついに来た！」日本深夜、欧州から飛び込んできた待望の“朗報”にファン大歓喜！「脱出成功」「楽しみでしかない」
この一戦に、３バックの中央で先発した冨安はハーフタイムで交代となった。
現地メディア『Palace Report』によれば、パレスのピエール・サージュは試合後、日本代表DFの交代理由について、こう説明した。
「彼はふくらはぎを痛めていた。それほど深刻な怪我ではないと思うが、無理をしてプレーすべき状態ではなかった」
フランス人指揮官は、「選手が『万全の状態ではないから、これ以上はプレーできない』と口にするのは良い兆候だと思う。それは誠実さの表われだし、私はそうした姿勢を評価したい」と続けた。
９月に２試合、10月に２試合を戦う日本代表のメンバーに選出されている冨安。怪我の状態によっては、不参加になる可能性もある。
21日から始動する予定の森保ジャパンにとって、心配なニュースだ。
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