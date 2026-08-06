Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP

米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁が主催する次世代育成プログラム「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP」が5日、神戸市のGLION ARENA KOBEで行われた。約6400人のファンの前で行われたトークショーではレイカーズで昨季まで同僚だったレジェンド、レブロン・ジェームズとの裏話を披露した。

ウィザーズ、レイカーズで計7季プレーしてきた八村。数多くのスーパースターと一緒にプレーしてきた中で、「一番緊張したのはやっぱりレブロン」と明かした。「風格があった。最初のうちはキャッチミスとかもしていたし、そういうところで苦労していた」とNBA歴代最多得点記録を持つレジェンドの第一印象を振り返った。

2022-23シーズン途中から3年半ともにプレー。「慣れていくうちに、どちらかというと自分の自信になってきた。小さい頃にゲームで使ってたような人たち、テレビで見ていた人たちとコートで一緒に戦っていると考えると、自分でも毎日起きてモチベーションになる。それを使って毎日のスケジュールをこなしていけるようになった」。気づけばレブロンと師弟のような関係を築いていた。

信頼を勝ち獲った瞬間については「徐々にですよね。4年間ずっといたんで。練習もそうですし、試合のときも一緒にふざけ合ったりした。オフコートでもご飯誘われていたので、そういったところでいろんな話をした」と回答した。「今回、日本に来るって言ってたんですけどね。嘘つかれました」と続けると、アリーナも「えー！」と騒然。司会者も「本当に?!」と驚きの声をあげた。

八村は「来る来る詐欺です」と笑い、「シーズン中に話していて、息子のブロニーが日本のこと好きで毎年ぐらい来ている。一緒にその時に行くって言っていた」と証言。「今度連れてきます」と宣言すると、大きな拍手が起こった。



（THE ANSWER編集部）