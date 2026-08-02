421馬力の“最強4気筒”エンジン！

メルセデス・ベンツは2026年7月27日（現地時間）、「メルセデスAMG A 45 S 4MATIC＋」の特別仕様車「Final Edition（ファイナルエディション）」をドイツで発表し、同日より受注を開始しました。

ベースとなるA 45 S 4MATIC＋は、メルセデス・ベンツのコンパクトハッチバック「Aクラス」を、メルセデスAMGが徹底的に高性能化したスポーツコンパクトです。

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ボディサイズは、全長4453mm×全幅1850mm×全高1414mmで、トヨタ「GRカローラ」（全長4410mm×全幅1850mm×全高1480mm）に近い大きさです。全長4.5mを切る比較的扱いやすいサイズでありながら、ワイドなフェンダーや大径ホイールによって力強いプロポーションを形成しています。

パワートレインには、2リッター直列4気筒ターボエンジン「M139」を搭載。最高出力421馬力、最大トルク500Nmを発揮します。

このエンジンは、量産車に搭載される4気筒ターボエンジンとして世界最強の性能を誇り、ドイツ・アファルターバッハの工場で「One Man, One Engine」の原則に基づき、一基ずつ組み立てられます。

トランスミッションには、素早い変速を実現する8速DCT「AMG SPEEDSHIFT DCT 8G」を採用しました。

駆動方式は、前後の駆動力を可変配分する4WDシステム「AMG Performance 4MATIC＋」。後輪左右の駆動力を個別に制御する「AMG TORQUE CONTROL」も備えています。

0-100km／h加速は3.9秒で、最高速度は電子制御により270km／hに制限されています。

今回登場したファイナルエディションは、A 45 S 4MATIC＋の集大成を飾る特別仕様車です。

ボディカラーには、つや消しの「MANUFAKTURマウンテングレーマグノ」と、ソリッドカラーの「ナイトブラック」を設定。ドアハンドルにはダーククローム仕上げを採用しました。

足元には、マットブラックに塗装されたクロススポークデザインの19インチAMG鍛造アルミホイールを装着。センターキャップにはイエローのAMGロゴを配しています。

ブレーキキャリパーは光沢のあるブラック仕上げとし、ホワイトのAMGロゴを配置。給油口にも、AMGロゴやブラックのデザインエレメントをあしらったシルバークローム仕上げの専用品を採用しました。

さらにオプションとして、フロントドアに大きな「45 S」の文字を描いたイエローとブラックの専用デカールを用意。ドアミラーカバーには、ブラックとイエローのAMGダイヤモンドパターンが施されます。

エクステリアには「AMGナイトパッケージ」と「AMGナイトパッケージII」を採用し、ドアミラーカバーやウインドウモールなどをハイグロスブラックで統一。フロントグリルのストラットや車名エンブレム、マフラーエンドにはダーククローム仕上げを用いています。

よりスポーティな外観を演出する「AMGエアロダイナミクスパッケージ」もオプション設定されました。

風洞実験によって開発された大型フロントスプリッターや追加フリック、ルーフスポイラー、リアディフューザーブレードなどを装着し、高速走行時の安定性も高めています。

インテリアも、ブラックとイエローを基調とした専用仕立てです。

AMGパフォーマンスシートには、ブラックの人工皮革「ARTICO」とマイクロファイバー「MICROCUT」を組み合わせ、イエローのコントラストステッチを採用。フロントヘッドレストには「45 S」の文字が刺しゅうされています。

センターコンソールには「45 S Final Edition」の専用エンブレムを装着しました。

さらに、ナッパレザーとMICROCUTを組み合わせたAMGパフォーマンスステアリングや、AMGパターンをあしらったアルミニウム製インテリアトリムを採用。イエローに発光するAMGロゴ付きの専用スカッフプレートや、「45 S」の文字が入ったフロアマットも備えています。

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ドイツでのベース車、A 45 S 4MATIC＋の車両価格（VAT込み）は6万2839.44ユーロ（約1168万円 ※2026年7月下旬時点）。ファイナルエディションの追加価格は、仕様に応じて6074.95ユーロ（約113万円）から1万91.20ユーロ（約188万円）です。

日本への導入時期や価格、販売台数については、現時点では明らかにされていません。