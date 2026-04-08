おりづるタワーは、今年も期間限定でROOF TOP CAFE & BARを営業する。2026年のテーマは【warm breeze & gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜】。屋上展望台を吹き抜ける風とともに、夕暮れの時間がゆっくりと深まる。2026年4月20日（月）のオープンより、サンセットの時間に合わせて幕を開け、夕暮れから煌めく夜景へと移り変わるこの場所だけの景色をお届けする。■穏やかな風と夕暮れが織りなす、屋上だけの特別