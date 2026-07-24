モデルのダレノガレ明美（35）が24日、福岡県うきは市の梨農家の窃盗被害をめぐる反響について、自身のXで感謝のコメントを記した。

同市役所農林振興課は23日、スポニチアネックスの取材に、市内の農家から梨約5000個が盗まれ、昨年も同様の被害があったと明かした。ほかにも数件の被害報告があるという。

こうした事態に、ダレノガレはクラウドファンディングの設立を検討していることをXで表明。「私がクラファンしたらみなさん参加してくださいますか？」「何かお手伝いしたいです」などと訴えていた。その後、農家側の負担軽減を理由に、クラファンではなく自身のプロデュースブランドのサイトへの支援金を募金する形で、救済に乗り出した。

反響について、「皆様、たくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございます」と感謝した。

一方、農作物の窃盗被害は全国各地で起きており、「皆様からお寄せいただいた支援金が、当初の予想を上回る場合には、伊豆市のわさび農家さんへの寄付も検討しております」とも。伊豆市湯ケ島のわさび田で、わさびが窃盗被害に遭ったことを伝える記事を貼り付け、理解を求めた。

また「支援金の状況や寄付について、詳細が決まり次第、改めて皆様にご報告させていただきます」とし、「皆様の温かいお気持ちに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます」と、あらためて感謝を記した。