ËÌÃæÊÆWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Î¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¡ª £¹Ç¯¤Ö¤ê¾º³Ê¤Î¸Å¹ë°ÜÀÒ¤¬¶áÉÕ¤¯¡£¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¤¿¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¸Å¹ë¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¼éÅÄ¤Ï¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢ÂàÃÄ¡£µî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØBBC Radio Humberside¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤Ï£··î22Æü¡¢¡Ö¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ò¥Ç¥Þ¥µ¡¦¥â¥ê¥¿¤Î³ÍÆÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö31ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¹Ô¤¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ£´Ç¯È¾±Û¤·¤Î·×²è¤¬¼Â¤Ã¤¿·Á¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï2022Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥â¥ê¥¿¤ò¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥â¥ê¥¿¤ÏÄ¾¶á¤Î£´¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç²á¤´¤·¡¢¸ø¼°Àï165»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¡ËÍ¥¾¡¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¡¢Á´¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÈþ½÷¥µ¥Ý²èÁü¡ÛËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë³Æ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¼éÅÄ¤Ï¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢ÂàÃÄ¡£µî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØBBC Radio Humberside¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤Ï£··î22Æü¡¢¡Ö¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ò¥Ç¥Þ¥µ¡¦¥â¥ê¥¿¤Î³ÍÆÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥ê¥¿¤ÏÄ¾¶á¤Î£´¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç²á¤´¤·¡¢¸ø¼°Àï165»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¡ËÍ¥¾¡¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¡¢Á´¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÈþ½÷¥µ¥Ý²èÁü¡ÛËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë³Æ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ò°ìµó¸ø³«¡ª