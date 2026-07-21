「心の底から辛い」決勝で無念の負傷交代。アルゼンチン28歳DFは悔しさ露わも再起を誓う「頂点へ導くための準備を整える」【Ｗ杯】
「今回は、どうしても叶わなかった」
そう胸の内を明かしたのは、アルゼンチン代表のクリスティアン・ロメロだ。
ロメロは現地７月19日に開催された北中米ワールドカップ決勝のスペイン戦に先発したなか、67分にピッチに座り込み、右足首辺りを気にする素振りを見せる。その後、交代を余儀なくされた。
なお、チームは０−０で突入した延長後半の106分に失点。０−１で敗れ、連覇とはならなかった。
試合から一夜明けた20日、28歳のDFは自身のインスタグラムを更新し、こう想いを綴った。
「本当に辛い。心の底から辛い。この美しい物語を誰よりも書き続けたいと願っていたのは、我々だったからだ。再びトロフィーを持ち帰ることを夢見ていたが、実現しなかった。
しかし、我々が決して欠かさなかったものは『すべてを捧げる』姿勢だ。我々は全力を尽くした。結果は準優勝だったが、このユニホームにふさわしい誇りと献身を持ってアルゼンチンを代表し続けるのを決して止めなかった。このファミリーの一員であるのをとても誇りに思い、幸運に感じている」
また、決勝まで応援を続けたファンへは「皆さんに届けたかった喜びを届けられず、申し訳ない」と謝罪。続けて、「我々は皆さんのために、世界中から応援してくれたすべてのアルゼンチン人のためにプレーしていた。その愛を、毎日肌で感じていた」と記した。
不退転の決意で、王座奪還を目ざす。
「今日、我々は立ち直らなければならない。一からやり直す時だ。さらに努力し、より強く信じ、このユニホームを再び頂点へ導くための準備を整える。ここ数年、我々が自らの手で築き上げたあの場所へ。決勝の舞台は、ただ与えられるものではない。そこに立つ権利は自らの力で勝ち取るものだ。そしてこのチームと、これから加わる者たちは、変わらぬ希望と情熱を持って、団結して戦い続けるだろう」
ロメロは次の大舞台を見据え、力強く誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！
そう胸の内を明かしたのは、アルゼンチン代表のクリスティアン・ロメロだ。
ロメロは現地７月19日に開催された北中米ワールドカップ決勝のスペイン戦に先発したなか、67分にピッチに座り込み、右足首辺りを気にする素振りを見せる。その後、交代を余儀なくされた。
なお、チームは０−０で突入した延長後半の106分に失点。０−１で敗れ、連覇とはならなかった。
試合から一夜明けた20日、28歳のDFは自身のインスタグラムを更新し、こう想いを綴った。
「本当に辛い。心の底から辛い。この美しい物語を誰よりも書き続けたいと願っていたのは、我々だったからだ。再びトロフィーを持ち帰ることを夢見ていたが、実現しなかった。
また、決勝まで応援を続けたファンへは「皆さんに届けたかった喜びを届けられず、申し訳ない」と謝罪。続けて、「我々は皆さんのために、世界中から応援してくれたすべてのアルゼンチン人のためにプレーしていた。その愛を、毎日肌で感じていた」と記した。
不退転の決意で、王座奪還を目ざす。
「今日、我々は立ち直らなければならない。一からやり直す時だ。さらに努力し、より強く信じ、このユニホームを再び頂点へ導くための準備を整える。ここ数年、我々が自らの手で築き上げたあの場所へ。決勝の舞台は、ただ与えられるものではない。そこに立つ権利は自らの力で勝ち取るものだ。そしてこのチームと、これから加わる者たちは、変わらぬ希望と情熱を持って、団結して戦い続けるだろう」
ロメロは次の大舞台を見据え、力強く誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ メッシ、ヤマル、ベリンガム、ハーランドら超大物に寄り添う“美しすぎる妻＆恋人たち”を厳選紹介！