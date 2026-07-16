「買い替えようかな！」「非の打ちどころが無い…」と反響殺到！

2026年7月1日、トヨタは商用バン「ハイエース」（バン・ワゴン・コミューター）の一部改良モデルを発売したと発表しました。

デビュー23年目を迎えたロングセラーモデルのさらなる進化に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイエース」です！（85枚）

ハイエースは、1967年の初代モデル登場以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界の国々で使用されてきた人気商用バンブランドです。

現在国内向けに販売されているのは、2004年に登場した5代目（通称200系）で、ワンボックス型の高効率なボディ形状による広い荷室空間を特徴とします。

ロングボディ（標準幅・ロールーフ）、ロングボディ（ワイド幅・ミドルルーフ）、スーパーロングボディ（ワイド幅・ハイルーフ）といった複数のボディタイプを用意し、ユーザーの幅広い需要に対応します。

デビューから20年以上が経過するなか、常に改良を重ねながら安全機能などのアップデートを図り、今なお根強い支持を集め続けています。

直近の2026年1月13日にも、通称“9型”となる一部改良を実施しました。

先進運転支援機能パッケージ「トヨタセーフティセンス」が大きく進化し、「プリクラッシュセーフティ」の検知範囲拡張や、「ロードサインアシスト」の追加をはじめ、全車速追従機能・カーブ速度抑制機能付の「レーダークルーズコントロール（アダプティブクルーズコントロール：ACC）」（停止保持機能はなし）の初採用を実施しています。

9型ではインパネ周りにも手が加わり、カラーデジタルメーターが新採用されたほか、ディスプレイオーディオやコネクテッド機能などの設定が加わるなど、細部まで大きく変更されました。

外装では、ヘッドライト周りの形状などに手が入り、全車にBi-BeamLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）が設定されています。

さらに「パノラミックビューモニター」の標準採用によって、通称「ガッツミラー」と呼ばれていた車体左前方の大きな補助ミラーが廃止され、すっきりとした顔立ちとなった点も見逃せません。

これに対し、今回の一部改良の範囲はごくわずかです。

国連欧州経済委員会の車両安全規則に適合を目的に、万が一の追突事故などの際に乗員の首や身体を守るため、座席まわりの強度や固定方法、ヘッドレストの構造が強化されました。

これにより、実用車としての信頼性がさらに高められています。

一部改良を実施した新ハイエースの価格（消費税込み）は、バンが286万円から、ワゴンが335万600円から、コミューターが376万2000円からです。

ハイエースに限らず、近年の新型車は改良のたびに価格が少しずつ上昇していく傾向にありますが、今回は9型改良時から変更はないようです。

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ロングセラーモデルのさらなる進化に対し、SNSなどにさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「もはや完成形だよね」「これ以上どこを直すっていうの」「モデルチェンジする必要ある？」など、熟成が極まった現行型に対し、「非の打ちどころがない状態だ」と賛美する声でした。

また、「ACCは次の世代かと思ってたからウレシイ」「もう1度200系に買い替えようかな」と、同じ200系からの乗り換えを検討する声も見られるなど、現行型に対する信頼度の高さをうかがわせるコメントの数々も散見されます。

2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、次期型ハイエースを示唆するコンセプトカーも現れるなど、そう遠くない将来に新型への切り替えが期待され、なかには「そろそろいい加減にフルモデルチェンジして欲しい」との意見もあります。

そんななかでも現行型ユーザーを中心に、200系ハイエースはまだまだ熱い支持を集め続けているようです。