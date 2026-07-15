ドジャースは日本時間18日に後半戦スタート

米大リーグのオールスターゲームが14日（日本時間15日）にフィラデルフィアで行われた。ナ・リーグの指揮を執るドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前、大谷翔平投手の最新情報を明かした。

左膝に痛みを抱えている大谷は、オールスター出場を辞退。米専門メディア「ドジャース・ネーション」は、「ヤンキース戦を前に、ショウヘイ・オオタニの負傷状況に明るい材料と懸念材料が入り交じる最新情報」と題する記事を掲載した。

ネルソン・エスピナル記者による記事。ドジャースは17日（同18日）の敵地ヤンキース戦で後半戦幕開けとなるが、「デーブ・ロバーツ監督は、ショウヘイ・オオタニが（ヤンキース戦で）打者として出場することを明言した」としている。

打者として先発出場の予定。「このシリーズの投手としての起用については、ロバーツ監督は明言を避けた」とし、「その件については、まだ決めていない」という指揮官のコメントを伝えている。

12日（同13日）の試合後に左膝の水を抜く処置が行われた一方で、「ロバーツ監督は、当初『オオタニは痛み止めの注射を受ける』と話していたものの、最終的にはオオタニ本人が注射を受けない選択をしたことを明らかにした」と説明した。



（THE ANSWER編集部）