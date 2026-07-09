9か月前の交流を収めた動画が話題に

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）で2得点をあげ、王国・ブラジル代表を粉砕したノルウェー代表FWアーリング・ハーランドと、かつて同僚だった日本代表選手との交流がSNS上で再脚光を浴びている。

所属クラブが9か月前に投稿した動画が、W杯の活躍を機に拡散。「知らなかった」「相当やべーよな笑」といった声が上がっている。

W杯デビューから出場4試合で7得点を決め、今大会の得点ランキングもメッシ、エンバペに続く3位につけているハーランド。サッカーファンからすれば、イングランドの名門マンチェスター・シティでの活躍ぶりは知られているが、日本のライトなファンにとっては、まさに“新星”といえる存在で、人気も急上昇中だ。

そんななか、SNS上では昨年10月にマンチェスターCが公開した1本の動画が話題に。UEFAチャンピオンズリーグ（CL)でモナコと対戦したハーランドが、ハーフタイムを終えてピッチに戻った際、モナコの南野拓実のもとに駆け寄ったシーンだ。談笑しながら肩を組んだ2人。ハーランドは後半の戦いがあるにもかかわらず、リラックスした様子だった。

それから9か月後、動画が再び脚光を浴びる形となり、SNS上の日本人ファンからは「ハーランドと南野って同じチームだったの知らなかった」「意外な共通点！今や世界的スターの二人が、ザルツブルク時代に最強のコンビを組んでいたとは」と新鮮な喜びの声や「ハーランドが南野見つけた瞬間、笑顔一直線かわいすぎ ザルツブルク時代の絆まだ健在だね！」「懐かしい あの頃の連係神すぎる！」「リヴァプール全盛期の面々とハーランドから愛されてる南野って相当やべーよな笑」といった南野の交友関係を驚く声も上がっている。

2019-20年シーズン、ザルツブルクでチームメイトだった2人。2019年9月の欧州CLゲンク戦で2トップを組むと、南野のアシストでハーランドは同大会初ゴールをマークした。その勢いでハットトリックを達成。以後、2人は絶妙な連係でチームの攻撃の中核を担った。同年12月にともにザルツブルクを離れてコンビ解消となったが、今も続く友情に反響が広がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）