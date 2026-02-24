今回は、サクランボについて書いていきたいと思います。【関連記事】シャインマスカットの驚くべき効果効能サクランボの種類サクランボの種類は全世界で1000種を超えるといわれているそうです。その中でも日本で食べることのできる主な種類を紹介します。・佐藤錦（さとうにしき）赤いルビーと呼ばれる佐藤錦は日本を代表する品種で、見た目の綺麗さ、柔らかくて口当たりの良さが人気を集めています。生産量・知名度ともに国内で