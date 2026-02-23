「年金暮らしで余裕がないのだろう」――近所からそう同情される75歳の独居男性。築40年超の木造住宅に住み、地味な服装で静かに暮らす彼の正体は、実は「3億円」を保有する資産家でした。なぜ彼は、その豊かな資産を隠すようにあえて“貧しく見える生き方”を選んでいるのか。そこには、シニア世代が知っておくべき「お金を守る知恵」と、平穏な老後を守り抜くための深い理由がありました。CFPの伊藤寛子氏が詳しく解説します。“