2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、6月末までに累計で1万3272件に上っていることが分かりました。6月の月別では、殺人と殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小となった前の月から3倍以上に増加しました。

【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供1万3千件超 目撃は「関東」に集中…新映像公開で6月は3倍に急増 別府ひき逃げ殺傷事件

6月の情報提供は前月の3倍超に

県警に寄せられた1万3272件の情報提供のうち、八田容疑者に似た者の目撃情報は、累計で1万2560件に上っています。

＜6月の地域別目撃情報＞（）は累計

関東：131件（約4690件）

近畿：52件（約1715件）

九州：58件（約1620件）

うち大分県内：15件（約720件）

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は32件（累計1191件）です。

＜月別情報提供の推移＞（）は前年

●2025年

6月：706件 （446件）殺人・殺人未遂容疑で逮捕状

7月：515件 （665件）

8月：238件 （382件）

9月：233件 （460件）

10月：210件 (503件)

11月：278件（467件）

12月：249件（250件）

●2026年

1月：285件（214件）

2月：165件（165件）

3月：138件（250件）

4月：130件（184件）

5月：124件（170件）

6月：401件（706件）

全国一斉に広報活動…情報提供が急増

月別で見ると、殺人と殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来、最小となった5月を3倍以上上回りました。

県警は発生から4年となるのを前に、6月15日に八田容疑者の全身が映った新たな写真のほか、29日には八田容疑者が運転していたとみられる事件数分前の映像を公開しました。

提供数が増加した要因について、県警は「新たな映像の公開や、6月29日に全国11都道府県で実施した一斉啓発活動によるものではないか」と分析しています。

「ためらわずに情報提供してほしい」

八田容疑者は2022年6月、別府市の県道で停車中のバイクに軽乗用車で追突し、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。

八田容疑者は事故後、現場から裸足で走って逃走し、約2キロ離れたヨットハーバーで足取りが途絶えました。事件直前には、八田容疑者と亡くなった大学生との間でトラブルがあったこともわかっています。

有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われ、遺族による私的懸賞金500万円も含めると上限額は800万円に上ります。

大分県警捜査第一課・志賀雄一郎次席は「6月の件数は5月に比べて大幅に増加したものの、去年の同じ月と比べると減少している。過去の事例でも、どんな情報が犯人逮捕につながるかわからないので、些細なことでもためらわずに提供してほしい」とコメントしています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131