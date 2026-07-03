まるでケーキのようなかき氷に、氷がなくても作れるかき氷機など、お店も家のかき氷も様々進化しています。

【写真を見る】“氷がいらない”家庭用かき氷機も登場…最新「かき氷」事情【THE TIME,】

まるでケーキ「どこから食べても甘くて美味しい」

“ケーキのようなかき氷”が食べられるのは、ファミレスの『ジョナサン』。

6月から発売された「純氷ドルチェ”淡雪”苺みるくのショートケーキ氷」(989円/ミニ769円)は、直径約12.5cmのホール型で外側には練乳みるくクリームがとろ〜り。甘酸っぱいベリーソースもたっぷりで見た目は完全にケーキ風。

かき氷の中にはマンゴーとパイナップルが入っています。

THE TIME,マーケティング部 佐藤あゆみ部員：

「口に入れると氷がふわっとあっという間になくなっていく。氷なのと甘酸っぱさ、さっぱり感があるので飽きがこず食後もペロリといけちゃう」

メニュー開発リーダー・関口あすかさん：

「今回は“進化系ドルチェ”として、ショートケーキのようにどこから食べても甘くて美味しいという風にできている」

パティシエが作る“ケーキ風”

東京・西荻窪にあるケーキ店『スイーツデザインスタジオ メイプリル』でも、かき氷のトレンドとなりつつある“ケーキ風”が6月から登場。

パティシエが手がける「深海の蒼花氷〜チョコミント〜」(1800円)は、淡いブルーのかき氷の上にたっぷりのクリーム。白あんでできた水色や青、紫色の花や、鮮やかなブルーやパープルの琥珀糖（寒天と砂糖で作る和菓子）も散りばめられています。

佐藤部員：

「青といえばブルーハワイだと思うけど…ミント！ふわっと氷がとろけて、ミントのさわやかさが食べ終わったあとも口の中に残る。美味しい！」

他にも、いちごのショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ仕立てなど全5種類の華やかなケーキ風かき氷を発売しています。

『スイーツデザインスタジオ メイプリル』主宰・福本美樹さん：

「ケーキ屋ならではのイベントができないかなと考えた時にかき氷が浮かび、“ケーキを食べているような感じ”のかき氷を目指した」

「楽天市場」 2026年夏のトレンド予測では、夏の風物“新”グルメに「いえなかかき氷専門店」がラインナップ。

“専門店並みのクオリティが家で楽しめる”ということで、『ビックカメラ 有楽町店』（東京・千代田区）に行ってみると、10種類以上のかき氷機がズラリと並びます。

中でも一番人気なのが、家庭用かき氷機市場トップシェア『ドウシシャ』から発売されている「電動ふわふわとろ雪かき氷器」(7310円)

ギアを回すだけで氷の粗さを調節できる簡単設計で、まるでお店のような“ふわふわなかき氷”が楽しめます。

「氷いらず」水だけで完成

『ドン・キホーテ』からは“驚きのかき氷機”が登場。

それが、本体のタンクに“水を入れて5分でかき氷ができる”という「コンプレッサー式かき氷機 Mizukara」(情熱価格/2万1890円)です。

『PPIH』PB生活家電開発担当・米平夏海さん：

「中にコンプレッサーという部品が入っていて、それが冷却ローラーを瞬時に冷やすことができる。入れた飲み物を瞬時に凍らせ、スクレーパー（かき取り刃）で削られた氷が出てくる」

さらにタンクが2個ついてるので、“違う飲み物を入れてミックスして出す”こともできちゃいます。

ジューサーにもなる1台2役

“夏以外にも使える”のは、『BRUNO』の「2WAY ジューサー＆かき氷」(6380円)

充電式で、ボタンを押すだけで口溶けのいいかき氷を作ることができ、ユニットを付け替えればジューサーに。1年中使えるので、棚の奥に眠らせなくてもいい一石二鳥の商品です。

専門店のような贅沢な味わいが家でも楽しめるシロップも。

『富澤商店』からは「喫茶店風 かき氷シロップ/珈琲・抹茶」や、生の果汁や果肉を使用した「とろ〜り濃密 贅沢かき氷シロップ/いちご・巨峰・もも・マンゴー・レモン」(各180g・496円)

番組スタッフ：

「普段食べているシロップより、すごく濃密で桃感があって美味しい」

明治から続く老舗『宮下製氷冷藏』(長野県飯田市)からは、着色料・香料・保存料一切なし、果実本来の風味や色を出している「天然フルーツのかき氷シロップ 氷屋さんちの削氷 生シロップ」(250g・994円)が登場。※楽天市場内「人と地球にやさしい暮らしてくてく」で販売・6/30時点価格・通販のみ

国産いちご・信州産もも・国産みかん・信州りんご紅玉など、味の種類も豊富です。

番組スタッフ：

「いちご本来の甘さとツブツブした食感がすごくいい。お店で食べているような贅沢感がある」

店でもお家でも、かき氷の進化が続いてます。

（THE TIME,2026年7月1日放送より）