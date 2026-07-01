北九州で生まれた人気のうどんチェーン「資さんうどん」が、ついに東海地方へやってきます。東海エリア初の店舗は愛知県内で、オープン時期は2027年初頭を予定しています。

【写真を見る】北九州のソウルフード｢資さんうどん｣ ついに東海地方へ！2027年初頭に愛知に出店 人気メニューは｢肉ごぼ天うどん｣

1976年に福岡県北九州市でうまれた「資さんうどん」は、地元九州をはじめ、関西、関東など1都2府16県で100店舗以上を展開する人気チェーン店です。

今回の愛知県への出店は、東海地方で初めて。今後は、愛知県内だけでなく、他の東海地方にも複数店舗の出店を計画しているということで、具体的な場所やオープン日などの最新情報は、今後発表される予定です。

人気ナンバー１は「肉ごぼ天うどん」

人気メニューは「肉ごぼ天うどん」や、北九州名物「かしわうどん」。他にも「もつ鍋うどん」や「焼きうどん」など、季節限定品を含む多彩なうどんが揃っています。

また、うどん以外にも、丼物やカレー、おでんなど、メニューは150種類以上あり、中でも「ぼた餅」は、年間680万個も売れる人気商品だということです。

ほとんどの店舗が深夜まで営業していて、24時間営業の店舗も多数あり、資さんうどんは、公式Xで「念願の東海地域初出店！！愛知県の皆さま、資さんうどんを、どうぞよろしくお願いいたします！！」とコメントしています。