栄養もボリュームも満足！そうめんの具に入れたい「ねぎだく卵」
【画像を見る】半熟に熱した卵がそうめんにごちそう感をプラス「ねぎだく卵」
ゆで時間が短く、サッと作れるそうめん。便利なそうめんに具をプラスして、栄養もボリュームも満足メニューに！料理研究家の池田美希さんに教わる、短時間で作れる卵を使ったそうめんによく合う具をご紹介します。
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■ねぎだく卵
ふっくら卵焼きが具になるなんて！
【材料】(2~3人分)
・卵 …2個
・万能ねぎの小口切り …3本分
・塩 …少々
【作り方】
1.ボウルに卵を割り入れ、万能ねぎ、塩少々を加えて溶きほぐす。
2.フライパンにごま油大さじ1を中火で熱してを入れ、大きく混ぜて半熟状にする。
(1人分84kcal/塩分0.3g)
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いつものそうめんに卵を追加することで、たんぱく質もしっかりとれる食事のできあがり。
調理／池田美希 撮影／豊田朋子 スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食
編集協力／渡辺ゆき デザイン／monostore 撮影協力／UTUWA
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。