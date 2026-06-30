ふっくら卵焼きが具になるなんて！


【画像を見る】半熟に熱した卵がそうめんにごちそう感をプラス「ねぎだく卵」

ゆで時間が短く、サッと作れるそうめん。便利なそうめんに具をプラスして、栄養もボリュームも満足メニューに！料理研究家の池田美希さんに教わる、短時間で作れる卵を使ったそうめんによく合う具をご紹介します。

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■ねぎだく卵

ふっくら卵焼きが具になるなんて！

「ねぎだく卵」


【材料】(2~3人分)

・卵　…2個

・万能ねぎの小口切り　…3本分

・塩　…少々

・ごま油　…大さじ1

【作り方】

1.ボウルに卵を割り入れ、万能ねぎ、塩少々を加えて溶きほぐす。

2.フライパンにごま油大さじ1を中火で熱してを入れ、大きく混ぜて半熟状にする。

(1人分84kcal/塩分0.3g)

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いつものそうめんに卵を追加することで、たんぱく質もしっかりとれる食事のできあがり。

調理／池田美希　撮影／豊田朋子　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　

編集協力／渡辺ゆき　デザイン／monostore　撮影協力／UTUWA

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。