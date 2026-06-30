産後3日目のチャウチャウ犬（⇒次へ）


【画像を見る】育児疲れのチャウチャウ犬…。話題を集めた「完全停止中」の姿とは？

待ちに待ったわが子の誕生。初めてのことだらけの育児に「もう限界かも…」と感じてしまうのは、決してめずらしいことではありません。

どうやらそれはワンちゃんも同じようで…。

産後3日目を迎えたあるチャウチャウ犬の姿が、Instagramで話題になっています。

8.7万いいねが集まったワンシーン。つい笑ってしまいながらも、「がんばれ！」とエールを送りたくなってしまうはずです。

育児疲れの「ブーちゃん」（⇒次へ）


今回の主役は、パートナー・ぷー君との間に5匹の子犬を産んだチャウチャウ犬のブーちゃん。飼い主chowchow_boo0125さんのおうちで、7匹仲良く暮らしています。

そんなブーちゃんがママになったばかりの頃の映像です。

「ブーちゃん、もう疲れた？」という飼い主さんの声とともに映し出されたのは、ケージのすき間に鼻を突っ込むブーちゃんの姿。

すっぽりハマった鼻と、重く落ちたまぶた。すべての感情を失ったような表情が、産後の疲労を物語っています。

ケージの隙間に鼻を突っ込んでいる▶「疲れたの？」と声をかけられるも…（⇒次へ）


「ぶーちゃん、疲れたの？ねぇ？」優しく声をかける飼い主さんにも、ピクリとも反応しません。鼻を突っ込んだまま、かたくなに動かない姿は、電池の切れたおもちゃのよう…。「大仏すぎる」のキャプションにも納得してしまいます。

ピクリとも反応しない▶別の日には…（⇒次へ）


そんなブーちゃんのおなかの下には、生まれたばかりの子犬たちがいます。ママの苦労なんて知らず、夢中でおっぱいを飲んでいます。

その中の1匹が、コロコロと転がりながらブーちゃんの足元へ。しかし、ブーちゃんはいまだ完全停止中。「もう疲れちゃった？お母さん」という飼い主さんの声に、心の中でコクコクとうなずいていたのかもしれませんね。

疲労困憊のブーちゃんの姿に、コメント欄には「人間も動物も育児は大変…頑張れ」「ぶーちゃんお疲れ様」といった応援の声がたくさん。

「わかる。3人成人したけど大変だった」「今日、私の顔これ」「わんこが言葉喋れたらママ会したい」など、自分の姿を重ねる人たちもいました。

ちなみに別の日の投稿でも、疲れ果てたブーちゃんの姿が紹介されています。

ケージに手をかけ、頭をすき間に入れるブーちゃん。どうやらお昼寝をしているようです。「お手上げ」状態になっている手が、完全に燃え尽きている様子をうかがわせます。

ケージに手をかけ「お手上げ」状態▶お腹の下には…（⇒次へ）


そんなブーちゃんのおなかの下には、競うようにおっぱいを飲む子犬たちの姿。 疲れて動けないブーちゃんから、せっせと栄養補給をしています。画面越しに聞こえるブーちゃんのいびきに、「おつかれさまです」と声をかけてしまいたくなる映像です。

子犬たちの姿▶5匹の子犬たちの日常（⇒次へ）


飼い主さんにお話を伺うと、「こんなにバズると思わなくてびっくりしてます」とのこと。

最近のブーちゃんはようやく子育てにも慣れてきたようで、子犬たちが絡みに来ても適度にスルーすることも覚えたとか。

「その後フォロワーも増え、ぶーちゃんのファンが増えたかなと思います。今後ともチャウチャウファミリーをよろしくお願いいたします」とメッセージを残してくれました。

■すくすくと成長中！ブーちゃんと5匹の子犬たちの日常

普段のブーちゃん＆子犬たちの姿もご紹介しましょう。まずは少し手がかかる、子犬の一匹からです。

お昼寝の時間、兄弟たちが気持ちよさそうに眠る中、ひとりだけもぞもぞとする黒毛のちびっこ。

「寝たくない〜。遊びたい〜」とでも言わんばかりに、仰向けになって手足をバタバタ。きれいに横向きになっている4匹がとてもおりこうさんに見えます。

みんなでお昼寝▶1匹だけ…（⇒次へ）


「みんなと一緒に寝てきて」という飼い主さんの声を聞くこともなく、バタバタバタバタ、そしてコロン。ついには起き上がってしまいました。

お昼寝キャンセル▶離乳食の様子（⇒次へ）


そんなわんぱくキッズのママ、ブーちゃんにもお茶目な一面があるようです。別の日、離乳食を食べる子犬を撮影する飼い主さん。

ペロペロと離乳食を食べる子犬から、カメラを右側に向けると…？

離乳食を食べる子犬▶視線を感じると…（⇒次へ）


そこにはケージのすき間に鼻をつっこむブーちゃんの姿が！舌をのぞかせながら、はっはっと体を揺らすブーちゃんですが、その目は閉じられたまま。どうやらわが子を見守っているわけではないようです。

ケージの隙間に鼻を突っ込んでいるブーちゃんの姿▶初めての育児に…（⇒次へ）


離乳食の匂いにつられたのか、それとも自分に注目してほしかったのか…。子犬も背後の気配が気になっていたかもしれません。

生まれて初めてお母さんになったブーちゃん。

慣れない育児は疲れることも多いけれど、いつだって優しく、温かく子どもたちに寄り添っています。そして、子どもたちも小さな体で精いっぱいに生きています。

お母さんの顔を見せるブーちゃん▶疲れるけど…（⇒次へ）


やっぱり可愛い▶大変だけど…（⇒次へ）


愛おしい存在▶（次画像から毎日のびのびと暮らす愛犬とのエピソードを描いた『犬を揉む -ぺちょら… ときどき 帰宅拒否-』が読めます）


ブーちゃんと5匹の子犬たちは、家族の絆や命の大切さに改めて気づかせてくれました。

ブーちゃんと5匹の子犬たちの成長は、chowchow_boo0125さんのInstagramからご覧いただけます。

文＝Risa Suzuki