子犬たちは元気いっぱい…電池切れ状態になった産後3日目のチャウチャウ犬が話題に
【画像を見る】育児疲れのチャウチャウ犬…。話題を集めた「完全停止中」の姿とは？
待ちに待ったわが子の誕生。初めてのことだらけの育児に「もう限界かも…」と感じてしまうのは、決してめずらしいことではありません。
どうやらそれはワンちゃんも同じようで…。
産後3日目を迎えたあるチャウチャウ犬の姿が、Instagramで話題になっています。
8.7万いいねが集まったワンシーン。つい笑ってしまいながらも、「がんばれ！」とエールを送りたくなってしまうはずです。
今回の主役は、パートナー・ぷー君との間に5匹の子犬を産んだチャウチャウ犬のブーちゃん。飼い主chowchow_boo0125さんのおうちで、7匹仲良く暮らしています。
そんなブーちゃんがママになったばかりの頃の映像です。
「ブーちゃん、もう疲れた？」という飼い主さんの声とともに映し出されたのは、ケージのすき間に鼻を突っ込むブーちゃんの姿。
すっぽりハマった鼻と、重く落ちたまぶた。すべての感情を失ったような表情が、産後の疲労を物語っています。
「ぶーちゃん、疲れたの？ねぇ？」優しく声をかける飼い主さんにも、ピクリとも反応しません。鼻を突っ込んだまま、かたくなに動かない姿は、電池の切れたおもちゃのよう…。「大仏すぎる」のキャプションにも納得してしまいます。
そんなブーちゃんのおなかの下には、生まれたばかりの子犬たちがいます。ママの苦労なんて知らず、夢中でおっぱいを飲んでいます。
その中の1匹が、コロコロと転がりながらブーちゃんの足元へ。しかし、ブーちゃんはいまだ完全停止中。「もう疲れちゃった？お母さん」という飼い主さんの声に、心の中でコクコクとうなずいていたのかもしれませんね。
疲労困憊のブーちゃんの姿に、コメント欄には「人間も動物も育児は大変…頑張れ」「ぶーちゃんお疲れ様」といった応援の声がたくさん。
「わかる。3人成人したけど大変だった」「今日、私の顔これ」「わんこが言葉喋れたらママ会したい」など、自分の姿を重ねる人たちもいました。
ちなみに別の日の投稿でも、疲れ果てたブーちゃんの姿が紹介されています。
ケージに手をかけ、頭をすき間に入れるブーちゃん。どうやらお昼寝をしているようです。「お手上げ」状態になっている手が、完全に燃え尽きている様子をうかがわせます。
そんなブーちゃんのおなかの下には、競うようにおっぱいを飲む子犬たちの姿。 疲れて動けないブーちゃんから、せっせと栄養補給をしています。画面越しに聞こえるブーちゃんのいびきに、「おつかれさまです」と声をかけてしまいたくなる映像です。
飼い主さんにお話を伺うと、「こんなにバズると思わなくてびっくりしてます」とのこと。
最近のブーちゃんはようやく子育てにも慣れてきたようで、子犬たちが絡みに来ても適度にスルーすることも覚えたとか。
「その後フォロワーも増え、ぶーちゃんのファンが増えたかなと思います。今後ともチャウチャウファミリーをよろしくお願いいたします」とメッセージを残してくれました。
■すくすくと成長中！ブーちゃんと5匹の子犬たちの日常
普段のブーちゃん＆子犬たちの姿もご紹介しましょう。まずは少し手がかかる、子犬の一匹からです。
お昼寝の時間、兄弟たちが気持ちよさそうに眠る中、ひとりだけもぞもぞとする黒毛のちびっこ。
「寝たくない〜。遊びたい〜」とでも言わんばかりに、仰向けになって手足をバタバタ。きれいに横向きになっている4匹がとてもおりこうさんに見えます。
「みんなと一緒に寝てきて」という飼い主さんの声を聞くこともなく、バタバタバタバタ、そしてコロン。ついには起き上がってしまいました。
そんなわんぱくキッズのママ、ブーちゃんにもお茶目な一面があるようです。別の日、離乳食を食べる子犬を撮影する飼い主さん。
ペロペロと離乳食を食べる子犬から、カメラを右側に向けると…？
そこにはケージのすき間に鼻をつっこむブーちゃんの姿が！舌をのぞかせながら、はっはっと体を揺らすブーちゃんですが、その目は閉じられたまま。どうやらわが子を見守っているわけではないようです。
離乳食の匂いにつられたのか、それとも自分に注目してほしかったのか…。子犬も背後の気配が気になっていたかもしれません。
生まれて初めてお母さんになったブーちゃん。
慣れない育児は疲れることも多いけれど、いつだって優しく、温かく子どもたちに寄り添っています。そして、子どもたちも小さな体で精いっぱいに生きています。
ブーちゃんと5匹の子犬たちは、家族の絆や命の大切さに改めて気づかせてくれました。
ブーちゃんと5匹の子犬たちの成長は、chowchow_boo0125さんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki