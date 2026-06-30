日本はベスト32で戦いを終えた

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

ベスト32で敗退になったが、今大会の獲得賞金が確定した。

日本は前半にMF佐野海舟が先制ゴールを決めたが、後半に追いつかれ、アディショナルタイムに失点。先制する試合展開だったが、終了間際で王国の底力に屈した。

今大会は出場国が48カ国に拡大されたこともあり、FIFAが各国協会に分配する賞金総額は、2022年カタール大会と比べて約1.5倍に増えた。

日本代表は決勝トーナメント1回戦で敗退し、成績はベスト32にとどまったが、それでも賞金として1100万ドル、日本円で約17億7000万円を受け取った。さらに、大会に向けた準備金として250万ドル、約4億円も支給されるため、日本が得た金額は合計で約21億7000万円にのぼる。

順位ごとの賞金も高額だ。優勝国には5000万ドル（約80億6000万円）が贈られ、準優勝国には3300万ドル（約53億2000万円）が支払われる。3位は2900万ドル（約46億7000万円）4位は2700万ドル（約43億5000万円）。さらに、ベスト8進出国には1900万ドル（約30億6000万円）、ベスト16には1500万ドル（約24億1800万円）が分配される。（FOOTBALL ZONE編集部）