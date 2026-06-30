サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。海外メディアは試合後、日本の“涙の1枚”を公開。様々な反響を呼んでいる。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

痛恨のボールロストとなった田中は、無情のホイッスルを聞くと号泣。泣き崩れてピッチにしゃがみこんだ。

オランダの専門メディア「433」のインスタグラムが「試合には負けたが、私たちの心を勝ち取った。試合後に選手と監督はファンに頭を下げ、応援への感謝の意を表した」とし、泣きじゃくる田中が主将の板倉滉に頭を撫でられている写真などを公開すると、様々なコメントが寄せられた。

「日本に敬意を送るよ」

「頭を上げて帰ってくれ」

「日本は文字通り全てをささげていた」

「俺も泣き崩れてしまったよ」

「こんなに早く敗退するに値しない」

「彼らは自分たちを誇りに思うべきだ」

日本に勝ったブラジルは、7月5日（日本時間6日）にコートジボワール─ノルウェーの勝者と決勝T2回戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）