「俺たちは５回優勝してるんだよ！」ブラジル代表FWが試合直後、日本側に向けて“挑発行為”に及んだと母国報道 「一方で田中碧に対しては…」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップ・ノックアウトステージのラウンド32で日本代表はブラジル代表と対戦し、１−２で敗れ去った。
ボール支配で劣勢を強いられた日本だったが、集中力の高い守備で相手にチャンスを与えない。すると29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルシュートで先制点を奪取した。しかし後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる時間帯が続き、56分にガブリエウの左足クロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も厳しい戦いを強いられ、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われ、力尽きた。
落胆を隠せない日本代表の戦士たちに、ブラジル代表FWがとあるジェスチャーを繰り出したようだ。ブラジルメディア『Globo Esporte』によると、この日先発したFWマテウス・クーニャが指を５本立てて、「俺たちは５回優勝してるんだよ！」と言い放ったという。
同メディアは「クーニャは試合が終わると、日本を挑発するパフォーマンスを見せた。日本側へ歩み寄ると、手のひらを広げて５を示し、『俺たちは５回優勝してるんだよ！』とブラジルのワールドカップ優勝回数をアピールしたのである」と説明。そのうえで、「日本代表FW塩貝健人は28日、インタビューで『今のブラジルは昔ほど強くない』と発言。しかし彼はこの日、ベンチ入りしたものの出場機会はなかった」と伝え、「この発言について問われたブラジル主将のマルキーニョスは、『少し驕りがあったように感じる』とコメントしていた」と経緯を伝えている。
ただ、実際の塩貝のコメントは「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」といったものでニュアンスがやや異なる。ブラジル側が強めに受け取った感は否めない。
挑発行為に及んだクーニャだが、別の顔もみせた。『Globo Esporte』は「試合終了直後には、田中碧に歩み寄り、言葉を交わしながら抱擁。ともにプレミアリーグでプレーする仲間として、日本代表MFを優しく慰めた」と書き添え、クーニャが決勝点に絡むミスをして落ち込む田中を励ます写真を掲載した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
ボール支配で劣勢を強いられた日本だったが、集中力の高い守備で相手にチャンスを与えない。すると29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルシュートで先制点を奪取した。しかし後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる時間帯が続き、56分にガブリエウの左足クロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も厳しい戦いを強いられ、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われ、力尽きた。
同メディアは「クーニャは試合が終わると、日本を挑発するパフォーマンスを見せた。日本側へ歩み寄ると、手のひらを広げて５を示し、『俺たちは５回優勝してるんだよ！』とブラジルのワールドカップ優勝回数をアピールしたのである」と説明。そのうえで、「日本代表FW塩貝健人は28日、インタビューで『今のブラジルは昔ほど強くない』と発言。しかし彼はこの日、ベンチ入りしたものの出場機会はなかった」と伝え、「この発言について問われたブラジル主将のマルキーニョスは、『少し驕りがあったように感じる』とコメントしていた」と経緯を伝えている。
ただ、実際の塩貝のコメントは「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」といったものでニュアンスがやや異なる。ブラジル側が強めに受け取った感は否めない。
挑発行為に及んだクーニャだが、別の顔もみせた。『Globo Esporte』は「試合終了直後には、田中碧に歩み寄り、言葉を交わしながら抱擁。ともにプレミアリーグでプレーする仲間として、日本代表MFを優しく慰めた」と書き添え、クーニャが決勝点に絡むミスをして落ち込む田中を励ます写真を掲載した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台