腕章を巻いてチームを牽引した堂安。右ウイングバックで攻守に奮闘した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　現地６月29日、森保一監督率いる日本代表は、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制するが、56分にタイスコアに戻されると、90＋５分にもネットを揺らされ、１−２で敗れた。

　腕章を巻いてピッチに立った堂安律は、試合後のフラッシュインタビューで心境を訊かれると、悔しさを押し殺しながら「力不足です」と述べた。
 
　王国ブラジルを追い詰めた。インタビュアーから「日本サッカーが世界に通用することを、この90分間証明していたと思いますが……」と問われると、堂安は「優勝するために全選手が必死で準備してここまでやってきて、やっぱり世界はレベルが高いなと思います」と振り返った。

　日本サッカーの成長に関しては、「目標が優勝は変えてはいけないと思いますし、僕たち選手が言い続けることによって、国民の皆さんがついてきてくれると思うので、素晴らしいサポートをしてくれましたし、感謝しています」とコメント。

　そして、サポーターに向けて背番号10は「非常に申し訳なく思います」と述べつつ、「僕たちは本心でワールドカップ優勝を狙っていましたし、皆さんの熱量も同じくらい感じていたので。ただ、これからも選手たちは前を向いてやっていこうと思いますし、日本サッカーが進歩できるように頑張っていきたいと思うので、これからも後押しをお願いしたいと思います」と語った。

構成●サッカーダイジェスト編集部

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