【W杯2026】本田圭佑の名言！ブラジル戦の本田語録まとめ
■今年の流行語候補“本田語録”
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日午前2時にキックオフした。試合で解説を務めてきた本田圭佑が、NHK（BS）の生中継に登場し、さっそく本田語録を連発した。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
これまで「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」「マリオとルイージも喜んでるよ！」「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」「2ミリくらい入ってたと思いますよ」「イケイケどんどんやてこれ！」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」など、数々の名言を生み出し今年の流行語候補にもなっている“本田語録”。
今回のブラジル戦は、同じ時間帯にフジテレビでも生中継されるが、本田の実況を聴きたい人も多く、本田語録にも注目が集まっている。
■キックオフ前
「1人で流れ変えましたね」
「ここで、たたかないと」
■前半
4分「ほら！ほら！そこまで守ったら、やられへんのよ」
9分「伊東さんの今の守備の意識ですよ！すばらしい！」
9分「レフリィーー！！」
11分「勝負しろ！勝負しろ！」
11分「佐野さんもイエロー！？ （相手のボールの受け取り方に）まあまま、さすがやね」
13分「よしよしよし！あぶねー」
14分「イエス！これ大きいよ！スーパー！（日本のフリーキック）これ、誰が蹴るか決められるの？」
21分「イエス！そういうこと！」
23分「おいおいおい！（飲水タイムの笛に）VARかと思った！」
29分「打て！打て！戻れ！戻れ！喜びすぎんな！ワオ！」
30分「1にワオ、2にワオ、3にワオ」
38分「うまいこと、はめられたかな」
40分「センスあるやろな、あそこ」
41分「休みたいよな、わかる、わかる。奪われたくないよな。それでいい」
42分「休め、休め」
43分「いや、いけるぞ、これ！」
43分「試合出てない僕の喉がカラカラですもん」
44分「嫌なイエロー！水飲みます」
45分「水も足りひんし、2022年を思い出す立ちくらみもあるし。血圧上がっているかもしれないです」
49分「マルキーニョス、うざいって！」
■後半
2分「ファウル！ファウル！めっちゃ走るな前田さん」
4分「そのトラップのうまさよ！」
8分「冨安、顔面ヘッド！ないす！」
12分「彩艶！彩艶イエス！触ってんすよ！」
13分「これがワールドカップ、アゲインストブラジルですよ」
16分「行った！行ったんちゃう？」
18分「すごいシュート打つな！」
21分「底力感じるわー、ブラジル」
31分「マジか。そうとうサプライズやんけ」
33分「ワールドカップ初出場？マジか！いきなりの場面、大舞台すぎるやろ」
37分「来いよ！来いよ！って言ってましたね」
40分「（今、）何分すか？何分すか？OK」
43分「ボール、もっと外やろ！」
43分「あかんて、それ！今の一番あかんって！」
47分「佐野さん汗かいてなさそうに見えますもん」
49分「出すぎんな！OK、OK」
50分「とりあえず、小川さん出せ！」
50分「もう、なんなん！ワンチャン、ワンチャン」
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日午前2時にキックオフした。試合で解説を務めてきた本田圭佑が、NHK（BS）の生中継に登場し、さっそく本田語録を連発した。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
これまで「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」「マリオとルイージも喜んでるよ！」「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」「2ミリくらい入ってたと思いますよ」「イケイケどんどんやてこれ！」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」など、数々の名言を生み出し今年の流行語候補にもなっている“本田語録”。
■キックオフ前
「1人で流れ変えましたね」
「ここで、たたかないと」
■前半
4分「ほら！ほら！そこまで守ったら、やられへんのよ」
9分「伊東さんの今の守備の意識ですよ！すばらしい！」
9分「レフリィーー！！」
11分「勝負しろ！勝負しろ！」
11分「佐野さんもイエロー！？ （相手のボールの受け取り方に）まあまま、さすがやね」
13分「よしよしよし！あぶねー」
14分「イエス！これ大きいよ！スーパー！（日本のフリーキック）これ、誰が蹴るか決められるの？」
21分「イエス！そういうこと！」
23分「おいおいおい！（飲水タイムの笛に）VARかと思った！」
29分「打て！打て！戻れ！戻れ！喜びすぎんな！ワオ！」
30分「1にワオ、2にワオ、3にワオ」
38分「うまいこと、はめられたかな」
40分「センスあるやろな、あそこ」
41分「休みたいよな、わかる、わかる。奪われたくないよな。それでいい」
42分「休め、休め」
43分「いや、いけるぞ、これ！」
43分「試合出てない僕の喉がカラカラですもん」
44分「嫌なイエロー！水飲みます」
45分「水も足りひんし、2022年を思い出す立ちくらみもあるし。血圧上がっているかもしれないです」
49分「マルキーニョス、うざいって！」
■後半
2分「ファウル！ファウル！めっちゃ走るな前田さん」
4分「そのトラップのうまさよ！」
8分「冨安、顔面ヘッド！ないす！」
12分「彩艶！彩艶イエス！触ってんすよ！」
13分「これがワールドカップ、アゲインストブラジルですよ」
16分「行った！行ったんちゃう？」
18分「すごいシュート打つな！」
21分「底力感じるわー、ブラジル」
31分「マジか。そうとうサプライズやんけ」
33分「ワールドカップ初出場？マジか！いきなりの場面、大舞台すぎるやろ」
37分「来いよ！来いよ！って言ってましたね」
40分「（今、）何分すか？何分すか？OK」
43分「ボール、もっと外やろ！」
43分「あかんて、それ！今の一番あかんって！」
47分「佐野さん汗かいてなさそうに見えますもん」
49分「出すぎんな！OK、OK」
50分「とりあえず、小川さん出せ！」
50分「もう、なんなん！ワンチャン、ワンチャン」