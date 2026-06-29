『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト＆歌唱曲発表 YOASOBIが「アドレナ」テレビ初披露【楽曲一覧あり】
TBS系音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』の2時間スペシャルが、7月6日午後7時から生放送される。このほど、出演アーティストと歌唱曲が解禁された。
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大好評のスペシャル企画“プラチナライブ”にYOASOBIが先週に続き2週連続で登場する。テレビ初披露「アドレナ」や、デビュー曲「夜に駆ける」を含む大ヒットソング全6曲をフルサイズで歌う。M!LKは視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”で、“アイドル”のきらめきをリスペクトした楽曲「アイドルパワー」をフルサイズで届ける。
Hey! Say! JUMPは一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせたハートフルソング「CUE CUE CUTE」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。Kis-My-Ft2は“誰かを想う”優しくてあたたかい感情をストレートに届けるハートウォーミングな楽曲「My Affection」、BE:FIRSTは、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出した切ないラブソング「Missing」、BUDDiiSはメジャー1stシングルより、リード曲「キミは都市伝説」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
韓国の5人組ボーイズグループAND2BLEが『CDTVライブ！ライブ！』に初登場する。1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AND2BLE「Aura」
Kis-My-Ft2「My Affection」
BUDDiiS「キミは都市伝説」
BE:FIRST「Missing」
Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」
M!LK「アイドルパワー」
【プラチナライブ】
YOASOBI「アドレナ」「夜に駆ける」 ほか
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韓国の5人組ボーイズグループAND2BLEが『CDTVライブ！ライブ！』に初登場する。1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』のサブタイトル曲「Aura」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AND2BLE「Aura」
Kis-My-Ft2「My Affection」
BUDDiiS「キミは都市伝説」
BE:FIRST「Missing」
Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」
M!LK「アイドルパワー」
【プラチナライブ】
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