体調不良の声優・鈴村健一、仕事復帰！4ヶ月ぶりに活動再開 2月に適応障害の診断受け休養
声優の鈴村健一（51）が活動を再開することが、代表を務める所属事務所「インテンション」の公式サイトで発表された。鈴村は2月に医師からの適応障害の診断を受け、休養していた。
【Xより】活動再開した声優・鈴村健一 事務所からの経緯全文
公式サイトでは「鈴村健一 復帰に関してのお知らせ」と題して、「平素より鈴村健一へ温かいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と報告。
続けて「改めまして、いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。今後も変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
鈴村の体調不良については以前、2024年5月に体調不良のため休養を発表し、その後、2024年7月に活動を再開。2026年に再び体調不良で休養することになったが、その際、事務所の公式サイトにて「弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より「適応障害」と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました。今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」と説明されていた。
鈴村はアニメ『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』シン・アスカ役、『銀魂』沖田総悟役、『鬼滅の刃』蛇柱・伊黒小芭内役、『黒子のバスケ』紫原敦役、『宇宙戦艦ヤマト2199』島大介役、『銀河英雄伝説 Die Neue These』ヤン・ウェンリー役などで知られる人気声優で、アーティスト活動もしており、多くのラジオ番組のパーソナリティも担当。
また、中村悠一、東山奈央、内田雄馬ら人気声優が所属する声優事務所「インテンション」の代表も務めている。妻は声優で歌手の坂本真綾で、2011年に結婚、2022年に第1子の誕生を報告している。
【Xより】活動再開した声優・鈴村健一 事務所からの経緯全文
公式サイトでは「鈴村健一 復帰に関してのお知らせ」と題して、「平素より鈴村健一へ温かいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と報告。
鈴村の体調不良については以前、2024年5月に体調不良のため休養を発表し、その後、2024年7月に活動を再開。2026年に再び体調不良で休養することになったが、その際、事務所の公式サイトにて「弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より「適応障害」と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました。今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」と説明されていた。
鈴村はアニメ『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』シン・アスカ役、『銀魂』沖田総悟役、『鬼滅の刃』蛇柱・伊黒小芭内役、『黒子のバスケ』紫原敦役、『宇宙戦艦ヤマト2199』島大介役、『銀河英雄伝説 Die Neue These』ヤン・ウェンリー役などで知られる人気声優で、アーティスト活動もしており、多くのラジオ番組のパーソナリティも担当。
また、中村悠一、東山奈央、内田雄馬ら人気声優が所属する声優事務所「インテンション」の代表も務めている。妻は声優で歌手の坂本真綾で、2011年に結婚、2022年に第1子の誕生を報告している。