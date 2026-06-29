「東京ばな奈文具」が可愛すぎるロフトで35周年記念のコラボアイテム登場中。売り切れる前に急げ〜！

2026年6月26日から、全国のロフトとロフトネットストアで「東京ばな奈文具」を順次販売。東京ばな奈35周年を記念し、古川紙工とのコラボ文具や限定ボールペンなど全29種類のラインアップです。

東京ばな奈好きは見逃せない！

●東京ばな奈 ダイカットミニレターセット

東京ばな奈の形をそのままデザインしたダイカット仕様のレターセットです。ちょっとしたお礼やメッセージを添えるのにぴったり。お菓子らしいかわいさが手紙時間を彩ります。

価格は495円。

●東京ばな奈 そえぶみ箋

短いメッセージを書き添えられる人気シリーズのそえぶみ箋です。東京ばな奈をモチーフにしたイラストをあしらい、プレゼントやお土産に添えるひと言メモとしても活躍します。

価格は440円。

●東京ばな奈 和紙フレークシール（全4種）

東京ばな奈や歴代デザイン、限定キャラクターをモチーフにした和紙素材のフレークシールです。やさしい風合いと手帳やノートになじむ質感が特徴で、デコレーションやラッピングにも使いやすいアイテムです。

価格は各385円。

●東京ばな奈 透明シールシート（全4種）

透明素材を採用したシールシートです。背景になじみやすく、手帳やスマートフォンケース、ノートなどさまざまなアイテムをかわいくアレンジできます。東京ばな奈の世界観を気軽に楽しめます。

価格は各330円。

●東京ばな奈 ハコmemo（全2種）

パッケージをイメージした箱型ケースにメモを収納したユニークなメモセットです。デスクに置くだけでも存在感があり、東京ばな奈らしい遊び心あふれるデザインが楽しめます。

価格は各880円。

●東京ばな奈 マッチ箱メモ（全2種）

昔ながらのマッチ箱を思わせるスライドケース入りのメモです。コンパクトサイズで持ち歩きやすく、ちょっとしたメモ書きに便利。レトロな雰囲気と東京ばな奈デザインの組み合わせも魅力です。

価格は各440円。

●東京ばな奈 メモパッド（全4種）

東京ばな奈のさまざまなデザインを楽しめるメモパッドです。さまざまな絵柄を楽しめる仕様で、仕事や勉強、日常使いまで幅広く活躍。ギフトにもおすすめです。

価格は各440円。

持ち歩きたくなるほど可愛いボールペンも登場

●東京ばな奈 ひとこと付箋（全4種）

メッセージを書き込めるスペースを備えた付箋です。書類やノートの目印としてはもちろん、贈り物にひと言添えたいときにも便利。東京ばな奈のかわいらしいイラストが目を引きます。

価格は各385円。

●東京ばな奈 クリアファイル（全2種）

東京ばな奈デザインを楽しめるクリアファイルです。学校やオフィスで書類整理に活躍しながら、持ち歩くだけで気分が上がるデザインに仕上がっています。

価格は各385円。

●東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース

東京ばな奈をそのままぬいぐるみにしたようなペンケースです。ふわふわとした手触りが特徴で、文房具を収納するだけでなく、デスク周りをかわいく演出してくれます。

価格は1980円。

●東京ばな奈 uni-ball one P チャーム付き

三菱鉛筆の人気ボールペン「uni-ball one P」に東京ばな奈デザインのチャームを付けた限定モデルです。書き心地の良さとかわいらしいデザインを兼ね備え、毎日使いたくなる一本です。

価格は1430円。

●東京ばな奈 uniball ZENTO チャーム付き

シンプルで使いやすい「uniball ZENTO」に東京ばな奈チャームを組み合わせた限定デザインです。普段使いしやすく、東京ばな奈好きさんへのプレゼントにもおすすめ。

価格は880円。

●東京ばな奈 JETSTREAM 多機能ペン 4&1

4色ボールペンとシャープペンシルを搭載したJETSTREAMの多機能モデルです。東京ばな奈とのコラボレーションデザインをあしらい、ビジネスシーンから学習まで幅広く活躍する実用性の高い一本です。

価格は1870円。

●東京ばな奈 JETSTREAM 新3色ボールペン

なめらかな書き味で人気のJETSTREAMシリーズから登場する限定3色ボールペンです。東京ばな奈のかわいらしいデザインを取り入れ、普段使いしやすい実用性も兼ね備えています。

価格は1210円。

(C)GRAPESTONE Co., Ltd.

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部