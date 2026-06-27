北中米ワールドカップ・１次リーグＦ組、日本代表が２５日（日本時間２６日）、スウェーデン代表とダラススタジアム（テキサス）で対戦。１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。

大観衆の中には、「日本」の文字が書かれた日の丸ハチマキを巻き、全身金色タイツの江頭２：５０の姿が。スタンドで吠える姿は異様に目立っていたようだ。

街中でも相当目立っていたようで、アルゼンチンのテレビ局「Ｔｅｌｅｆｅ」の直撃取材を受け、同局の公式Ｘに掲載された。男性リポーターがスペイン語で一気に質問した後、英語で「なんでこんな格好をしてるんだ？！」。江頭は質問そっちのけで、「ＹＥＳ！アイ・ラブ・テキサス！」とカメラに向かって一声。「君は日本の有名なコメディアンなんだって？」と聞かれると、「Ｙｅａｈ！取って、入れて、出す」と持ちネタを披露。「どういう意味？」と聞かれると、「マイ・ギャグ」と即答した。その後、「試合はどうなる？」「結果（スコア）予想は？」など立て続けに質問されたが「（英語が）よく分からん」で乗り切り、「Ｗｉｎ！（勝つ）」と言い切り、全く会話が噛み合わないおかしさにも笑いが起こった。

江頭の公式Ｘには会場での、金色タイツで吠える写真なども投稿されたが、後ろに写った女性の冷ややかな視線に「後ろの女性がなんだこの日本人？と思ってますね」「後ろの人との温度差よ…」「後ろのご婦人の目ｗｗｗ」「後ろの方の冷めた視線がジワる」「後ろの女性の冷たい表情ｗ」など大笑いのツッコミが多数寄せられていた。