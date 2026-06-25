ピングーデザインのひんやりタオルと保冷ボトルは見た目も涼しげ！暑さ対策に役立つ5品をピックアップ
世界で一番有名なペンギン「ピングー」のグッズを取り扱う「ピングー公式オンラインストア」では、猛暑を快適に過ごすための暑さ対策アイテムを多数取り扱い中！ここでは、熱中症予防に役立つ“ひんやりタオル”と“保冷ボトル”のおすすめを紹介していこう。
【写真】ピングーデザインのひんやりタオルと保冷ボトルを見る
■おすすめの“ひんやりタオル”と“保冷ボトル”はコレ！
マフラーのように首に巻き付けて使う「ひんやりマフラータオル(ブルーフレンズ)」(880円)は、まさに目からウロコなアイテムだ。このタオルは接触冷感でもなく、濡らすと冷たくなる素材でもない。生地そのものはごく一般的なタオル地ながら、首にあたる部分に保冷剤ポケットが付いているのだ。
ポケットにぴったりなサイズの保冷剤も2個付属。かいた汗はふわふわのタオルで拭けて、首元は保冷剤で冷やすというシンプルな仕組み。首に巻いてもほどけにくいよう、通し穴まで備えているなど、使いやすさへの配慮も細やかだ。大人はもちろん、体調管理が苦手なキッズの外遊びにもぜひ活用してほしい。
カラビナなどに引っ掛けて持ち歩ける「取手付ステンレスボトル(アイスピングー)ホワイト」(2970円)は、容量290ミリリットルとちょっとした水分補給にぴったりだ。ミルク瓶のようなレトロなフォルムながら、保冷保温の効果はばっちり！
マットな質感やアイスクリームになっちゃったピングーのイラストもおしゃれで、かわいいチャームと一緒にバッグからぶら下げたくなる一品だ。
■あのペンギン仲間と共演！「タキシードサム」コラボの暑さ対策グッズ
実はほぼ同期という二大ペンギンキャラのピングーとタキシードサム。その豪華なコラボアイテムにも、夏対策グッズが存在する。
「【タキシードサム×ピングー 】スーパークールタオル」(880円)は、濡らして絞ってパン！と振ると強いひんやり感が得られるアイテム。スナップボタン付きだから首に巻いてもほどけにくく、夏のスポーツ観戦や野外フェスのお供にうってつけ。盟友同士が手をつなぐイラストもかわいくて、この夏は手放せなくなりそう！
「【タキシードサムコラボ】取手付ステンレスボトル」(各2970円)はホワイトとピンクの2色あり。ホワイトはピングーとタキシードサムのツーショット、ピンクはピンガも加わった3人の絵柄で、ペンギン好きにはたまらないデザインになっている。
以上のアイテムは「ピングー公式オンラインストア」にて販売中なので、ぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER
(C)'79, '26 SANRIO (L)
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■おすすめの“ひんやりタオル”と“保冷ボトル”はコレ！
マフラーのように首に巻き付けて使う「ひんやりマフラータオル(ブルーフレンズ)」(880円)は、まさに目からウロコなアイテムだ。このタオルは接触冷感でもなく、濡らすと冷たくなる素材でもない。生地そのものはごく一般的なタオル地ながら、首にあたる部分に保冷剤ポケットが付いているのだ。
ポケットにぴったりなサイズの保冷剤も2個付属。かいた汗はふわふわのタオルで拭けて、首元は保冷剤で冷やすというシンプルな仕組み。首に巻いてもほどけにくいよう、通し穴まで備えているなど、使いやすさへの配慮も細やかだ。大人はもちろん、体調管理が苦手なキッズの外遊びにもぜひ活用してほしい。
カラビナなどに引っ掛けて持ち歩ける「取手付ステンレスボトル(アイスピングー)ホワイト」(2970円)は、容量290ミリリットルとちょっとした水分補給にぴったりだ。ミルク瓶のようなレトロなフォルムながら、保冷保温の効果はばっちり！
マットな質感やアイスクリームになっちゃったピングーのイラストもおしゃれで、かわいいチャームと一緒にバッグからぶら下げたくなる一品だ。
■あのペンギン仲間と共演！「タキシードサム」コラボの暑さ対策グッズ
実はほぼ同期という二大ペンギンキャラのピングーとタキシードサム。その豪華なコラボアイテムにも、夏対策グッズが存在する。
「【タキシードサム×ピングー 】スーパークールタオル」(880円)は、濡らして絞ってパン！と振ると強いひんやり感が得られるアイテム。スナップボタン付きだから首に巻いてもほどけにくく、夏のスポーツ観戦や野外フェスのお供にうってつけ。盟友同士が手をつなぐイラストもかわいくて、この夏は手放せなくなりそう！
「【タキシードサムコラボ】取手付ステンレスボトル」(各2970円)はホワイトとピンクの2色あり。ホワイトはピングーとタキシードサムのツーショット、ピンクはピンガも加わった3人の絵柄で、ペンギン好きにはたまらないデザインになっている。
以上のアイテムは「ピングー公式オンラインストア」にて販売中なので、ぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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