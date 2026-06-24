【オルビス】ピングーとのコラボイベント開催中！表参道の体験型施設に限定ドリンクやカプセルトイなどお楽しみが盛りだくさん《編集部レポ》

オルビスは2026年6月20日から、世界で愛されるペンギンの男のコ「ピングー」とコラボレーションした期間限定イベント『PINGU™ WITH ORBIS』を開催中。体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」では、ピングーたちがデザインされた世界が広がっています。

ドリンクとセットになったぷくぷくステッカーがかわいい...♡

表参道駅からほど近い場所にある、オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」（東京都港区南青山5-7-1）。6月20日から8月6日までの期間、ピングーとコラボしたイベントを開催中です。

SKINCARE LOUNGE BY ORBISの入り口から、ピングーたちがデザインされていて、入る前からワクワクします。

記者が入口の写真を撮っていると、通行していた人たちから「かわいい」「写真撮ろう！」という声が聞こえてきました。

いざ店舗に入ると、まず目に入ってきたのが「ピングー」とコラボレーションした化粧水ボトル。今回、「オルビスユー エッセンスローション」と「オルビスユードット エッセンスローション」のコラボデザインが登場しています。

「オルビスユー エッセンスローション（ピングーデザインつめかえ用ボトル）と「オルビスユー エッセンスローション」つめかえ（180mL／医薬部外品）のセットが2750円、「オルビスユードット エッセンスローション（ピングーデザインつめかえ用ボトル）」と「オルビスユードット エッセンスローション」つめかえ（180mL／医薬部外品）のセットが3410円です。

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」のほか、専用オンラインショップからも購入できます。

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了です。

SKINCARE LOUNGE BY ORBISでは、ぷっくりステッカーがセットになった限定ドリンクも登場しています。

1階にあるJUICE BARで、ピングーの見た目とリンクした「PINGU™ ブラックスムージー ぷくぷくステッカーセット」を販売中。

ブラックの部分は、オーツミルクをベースにバナナ・パイナップル・ブルーベリー・デーツを合わせたスムージーです。竹炭パウダーが入っていることでピングーらしいブラックカラーになっています。

一方のホワイト部分はココナッツヨーグルトを使用しています。ブラックの部分と混ぜ合わせると、フルーティーさと爽やかさのある夏にぴったりのさっぱり飲みやすい味わいに仕上がっています。

価格は1300円。数量限定のため、なくなり次第終了です。また、1日に提供できる数に限りがあります。

JUICE BARの近くにあるテーブルでコラボドリンクと一緒に写真を撮るのも良さそう。

ドリンクとセットになっているぷくぷくステッカーには、愛らしいピングーやピンガたちが描かれています。

立体的なシールになっていて、お友だちとのシール交換にもぴったりです。

店舗限定のカプセルトイや限定パウダールームなども登場

店舗では、SKINCARE LOUNGE BY ORBIS公式SNSをフォローし、施設の写真とイベントの感想を指定のハッシュタグと共にSNS（Instagram・X）に投稿すると、プレゼントが必ず当たるカプセルトイにチャレンジできます。

記者が挑戦してみたところ、可愛らしいピングーとピンガがデザインされたステッカーが当たりました。

ステッカーのデザインは全4種類。

他にも、「ピングー」コラボ化粧水ボトル（非売品）の「オルビスユー エッセンスローション」現品や商品サンプルが当たります。

さらに、スペシャルデザインのステッカーがもらえるキャンペーンも。

店舗で「ピングー」コラボレーションデザインの化粧水ボトルを購入し、オルビス公式アプリの会員登録をした人が対象です。

また、2階にあるパウダールームの1室がピングーデザインの仕様に。ミラーや壁の部分がピングーやその仲間たちの限定デザインになっています。

可愛らしいピングーたちと一緒に写真撮影を楽しむチャンスです。

ちなみに2階に行く途中の階段にも、ピングーのぬいぐるみと限定デザインの化粧水ボトルが飾られています。

さらに、七夕に向けて7月7日までは、2階にはピングーデザインのかわいい短冊が登場しています。

3種類ともデザインが可愛くて、どの短冊に願い事を書くか迷ってしまいそう。

笹もあるので、願い事を書いて飾ることもできますよ。

他にも、7月26日限定で「ピングー」と「ピンガ」の来店イベントが実施されます。6月28日23時59分までに専用URLから応募し、当選した人が対象です。

当選後に、イベント限定デザインのコラボレーションボトルを事前購入すると、「ピングー」＆「ピンガ」の撮影会に参加できますよ。

SKINCARE LOUNGE BY ORBISの営業時間は、LOUNGEが10時から20時まで、JUICE BARが8時から20時までです。

人気銭湯「松本湯」とのコラボイベントも

6月26日から7月26日までの期間、都内にある人気銭湯「松本湯」（東京都中野区東中野5-29-12）とコラボした「オルビスの湯 WITH PINGU™」が開催されます。

"落とす、ととのう、うるおう"をテーマに、「オルビス ザ クレンジング オイル」をはじめとした多数のオルビス商品が試せるほか、イベント限定の装飾や来場者特典、オリジナルグッズが当たるカプセルトイなどのコンテンツが楽しめます。

営業時間は、平日・土曜日が14時から24時まで、日曜日は8時から12時までと15時から24時までです（木曜日は定休日）。

愛らしいピングーたちが彩るコラボレーションイベント、気になる人はSKINCARE LOUNGE BY ORBISと松本湯に訪れてみては。

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東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ