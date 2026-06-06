¤È¤í¡Á¤ó¤È²µ½÷¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬´°À®♡ ¥Ð¥Ö´¶¤Þ¤·¤Þ¤·¤Ê¡Ú½Å¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿¡Û¥á¥¤¥¯¤Îºî¤êÊý
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤â¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¡ª¡©É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ëÀþ¤¬»ß¤Þ¤ë¡È¾Â¤é¤»¡É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡ º£²ó¤Ï¡¢ËÌÎ¤Î°¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¥Ð¥Ö´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö½Å¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿¡×¥á¥¤¥¯¤Îºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²µ½÷¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
ÎÞÂÞ¡ÜÂ«¤Þ¤Ä¤²¤Î½Å¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë°ìÅÀ½¸Ãæ¡ª
¤×¤Ã¤¯¤êÎÞÂÞ¤ä¥¿¥ìÌÜ¤Ê»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¡¢¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾Â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ï¥ÖÅªÂ¸ºß¤Ê¤Î¤¬²¼¤Þ¤Ö¤¿♡
¥Þ¥¹¥«¥é°Ê³°¡¢¥·¥ã¥É¥¦¤â¥é¥¤¥ó¤âALL¥Ô¥ó¥¯¤ÇÀ¹¤Ã¤Æ½Å¿´¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í¡Á¤ó¤È²µ½÷¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬´°À®¡£
USE ITEM
¡ÚA¡Û¥×¥í¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¡¼ 22 3,740±ß¡¿CLIO
▶︎¥Ö¥ë¤Ù¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤äÄù¤á¿§¡¢ÂçÎ³¥é¥á¤Þ¤Ç12¿§¤¬¥»¥Ã¥È¡£
¡ÚB¡Û¥¢¡¼¥È¥¯¥é¥¹¥¹¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼ 12 1,628±ß¡¿too cool for school¡¡
▶︎¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤Ç´Ëì¥«¥é¡¼¤Ç¼«Á³¤ËÎÞÂÞ¤ò¶¯Ä´¡£
¡ÚC¡Û¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ü¥Ç¥£ ¥Þ¥¹¥«¥é 01 1,859±ß¡¿¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê6/20È¯Çä¡Ë
▶︎ÆüËÜ¿Í¤ÎÌÜ¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤ê¡¢º¬¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£
OTHER ITEM
¡ÚD¡Û¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥° ¥«¥é¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 117 6,600±ß¡¿SUQQU¡Ê¸ÂÄê¡Ë
▶︎¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Á¡¼¥¯¡Á¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡ÚE¡ÛYSL ¥é¥Ö¥Ì¡¼¥É ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 44 5,500±ß¡¿¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ
▶︎¤à¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ß¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¿°¤Ë¡£
How to▷²¼¤Þ¤Ö¤¿½Å¤á¤ÊÊ¬¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Ï·Ú¤¯
How to ¤Þ¤Ö¤¿
º®¤¼¤¿A-1¡õ2¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¡¢A-3¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Î¤»¤ë¡£B¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¤Î¤¤ï¤«¤é»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤È¡¢ÎÞÂÞ¤Î±Æ¥é¥¤¥ó¤òËä¤á¤ë¡£
A-4¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¤ï¤ËÅÀÃÖ¤¤·¤¿¤é¡¢A-5¤ò¾®¤µ¤á¥Ö¥é¥·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¿¬¤«¤é¹¤á¤Ë¤À±ß¤Ë¤Ü¤«¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤ß¤ò¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤²¤ë¡£
How to ¤Þ¤Ä¤²
C¤ò¾å¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë·Ú¤¯¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÂ«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥ª¥ó¡£
How to ¥Á¡¼¥¯¡õ¥ê¥Ã¥×
¤Û¤ª¤Î²¼¤á¤ËD¤ò´Ý¤¯Æþ¤ì¡¢E¤ò¿°Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê»Ø¤Ç¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡£
´°À®♡
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥ß¥å¡¼¥È¥Ô¥ó¥¯¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÁ´½¸Ãæ¡ª
»£±Æ¡¿NA JINKYUNG¡ÊTRON¡¦¿ÍÊª¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬Îè°á¡ÊW¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÌÎ¤Î°¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï
ËÌÎ¤Î°