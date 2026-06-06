投資家の桐谷さん、バーミヤンで絶賛したメニューに注目集まる「具だくさんで栄養ありそう」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。バーミヤンで食べたメニューの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】気になる！桐谷さんが絶賛したバーミヤンの五目麺
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日の夕方雨が殆どやんだので、カッパを着ないで自転車でバーミヤン東中野店に行き五目麺を頂きました」と報告。
続けて「五目麺は3割引キャンペーンの時に食べたことがありますが、定価で食べるのは初めて(といってもプラチナパスポートで5%引きですが)。とても美味しかった」と伝えた。
投稿した写真では、美味しそうな五目麺を見ることができ、ファンは「具だくさんで栄養ありそう」「温かい麺でしっかり栄養をとって、風邪を早く吹き飛ばしてくださいね！お大事になさってください」「青物はチンゲンサイかな、おいしそうです。五目麺は具も多いし温かいので、ナイスなチョイスですね」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが絶賛したバーミヤンの五目麺
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日の夕方雨が殆どやんだので、カッパを着ないで自転車でバーミヤン東中野店に行き五目麺を頂きました」と報告。
続けて「五目麺は3割引キャンペーンの時に食べたことがありますが、定価で食べるのは初めて(といってもプラチナパスポートで5%引きですが)。とても美味しかった」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。