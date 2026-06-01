梅雨・夏の部屋干しを強力サポート！【シャープ】衣類乾燥除湿機で快適空間へ Amazonで販売中！
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狭い場所でもパワフル除湿！【シャープ】コンパクト除湿機でカラッと清潔 Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
シャープの衣類乾燥除湿機は、コンプレッサー方式で梅雨や夏の時期にパワフルな除湿能力を発揮する。コンパクトな設置面積ながら、プラズマクラスター7000搭載で部屋干し臭の消臭や菌の増殖抑制にも効果的。毎日の生活をより快適にする一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンプレッサー方式により、ヒーターを使用せず高温になりにくい暑い季節でも高い除湿能力を発揮。湿った空気を冷却・結露させて除湿するため、スピーディーな衣類乾燥を実現する。
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ほぼA4サイズの設置面積というコンパクト設計。洗面所やクローゼットなど、限られたスペースでの衣類乾燥やカビ対策、消臭に最適で、ハンドル付きで持ち運びも容易である。
プラズマクラスター7000搭載で、部屋干し特有の気になる臭いを消臭。さらに、下吹き送風機能で床までイオンと除湿された風が届き、バスマットの菌の増殖抑制など、衛生的な空間維持に貢献する。
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24時間連続排水に対応し、排水の手間を軽減。ホコリブロックプレフィルターで吸気もクリーンに保ち、内部乾燥機能も備えるなど、使いやすさと清潔性を追求した充実の機能を搭載している。
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