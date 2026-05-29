【Amazon スマイルSale】Ankerの充電器やイヤホンなどが最大38％OFFに

「Amazon スマイルSale」が、2026年6月2日（火）まで開催中です。今回はプライスダウンしているAnker製品をピックアップ。イヤホンやケーブル、モバイルバッテリーなど、買い換えたい商品がある人は要チェックですよ。

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

USB-C&ライトニングケーブルの「絡まないケーブル」

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに

10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー

コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」

コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」

USB-C / USB-Aポートをそれぞれ2つ搭載

充電出力やiPhoneのバッテリー残量などを表示する充電器

最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能

幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器

USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ

1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー

巻取り式で、車内をすっきり整頓できるカーチャージャー

360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ

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