【Amazon スマイルSale】Ankerの充電器やイヤホンなどが最大38％OFFに
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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,290円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-C&ライトニングケーブルの「絡まないケーブル」
Anker Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
2,190円 → 1,590円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,790円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
7,990円 → 5,890円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
10000mAhの大容量。ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用 Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W マグセーフ対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック)
8,490円 → 6,490円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,390円（15%オフ）
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コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,190円（29%オフ）
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豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
USB-C / USB-Aポートをそれぞれ2つ搭載
充電出力やiPhoneのバッテリー残量などを表示する充電器
最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
9,990円 → 8,490円（15%オフ）
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幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器
USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 100W USB PD対応 4K HDMIポート5Gbps 高速データ転送 USB-C/USB-Aポート搭載
2,990円 → 2,390円（20%オフ）
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USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ
Anker USB Power Strip (電源タップ 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (電源タップ 6個口 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
2,990円 → 2,390円（20%オフ）
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1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー
巻取り式で、車内をすっきり整頓できるカーチャージャー
Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応
3,990円 → 3,190円（20%オフ）
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360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ
24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】 Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】(ブラック)
5,990円 → 3,990円（33%オフ）
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7,980円 → 5,980円（25%オフ）
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6,980円 → 4,880円（30%オフ）
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【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー Variation-P 【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)
10,436円 → 9,577円（8%オフ）
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トモダチコレクション わくわく生活 -Variation P トモダチコレクション わくわく生活 -Switch
7,128円 → 6,191円（13%オフ）
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